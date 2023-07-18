https://ria.ru/20230718/kafe-1884853105.html

Кафе на юго-западе Москвы закрыли после отравления роллами

Кафе на юго-западе Москвы закрыли после отравления роллами - РИА Новости, 18.07.2023

Кафе на юго-западе Москвы закрыли после отравления роллами

Кафе на юго-западе Москвы закрыли после отравления 7 человек, употреблявших в пищу роллы и рыбу, сообщается на официальном сайте столичного управления... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T13:30

2023-07-18T13:30

2023-07-18T13:30

происшествия

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Кафе на юго-западе Москвы закрыли после отравления 7 человек, употреблявших в пищу роллы и рыбу, сообщается на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора. "Управление Роспотребнадзора по Москве приостановило деятельность кафе NicePriceCafe в связи со случаями острой кишечной инфекции... Всего пострадали 7 посетителей, употреблявших в пищу роллы и рыбу. Пострадавшие госпитализированы в инфекционные стационары. По результатам исследований методом ПЦР у заболевших диагностирован сальмонеллез", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе расследования в кафе проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Выданы предписания о проведении медицинского обследования и наблюдения за персоналом кафе, прекращен допуск посетителей в кафе, прием и доставка заказов, отстранен от работы персонал. Кроме того, проведен забор клинического материала от сотрудников кафе, смывов с объектов окружающей среды, отбор образцов сырья и пищевой продукции, бутилированной и водопроводной воды для исследования. Проведена заключительная дезинфекция силами специализированной организации. "При осмотре кафе установлены многочисленные нарушения, изъято из оборота и забраковано 81 килограмм скоропортящейся пищевой продукции, хранившейся с нарушением температурного режима, без информации о сроках годности", - говорится в сообщении. Добавляется, что ситуация находится на контроле управления.

https://ria.ru/20230707/shaurma-1882738174.html

https://ria.ru/20230706/otravleniya-1882535945.html

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происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)