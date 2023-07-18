Рейтинг@Mail.ru
Кафе на юго-западе Москвы закрыли после отравления роллами - РИА Новости, 18.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:30 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/kafe-1884853105.html
Кафе на юго-западе Москвы закрыли после отравления роллами
Кафе на юго-западе Москвы закрыли после отравления роллами - РИА Новости, 18.07.2023
Кафе на юго-западе Москвы закрыли после отравления роллами
Кафе на юго-западе Москвы закрыли после отравления 7 человек, употреблявших в пищу роллы и рыбу, сообщается на официальном сайте столичного управления... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T13:30
2023-07-18T13:30
происшествия
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867861932_75:0:2931:1607_1920x0_80_0_0_a2de30f8dad99858d2139edb42c05034.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Кафе на юго-западе Москвы закрыли после отравления 7 человек, употреблявших в пищу роллы и рыбу, сообщается на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора. "Управление Роспотребнадзора по Москве приостановило деятельность кафе NicePriceCafe в связи со случаями острой кишечной инфекции... Всего пострадали 7 посетителей, употреблявших в пищу роллы и рыбу. Пострадавшие госпитализированы в инфекционные стационары. По результатам исследований методом ПЦР у заболевших диагностирован сальмонеллез", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе расследования в кафе проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Выданы предписания о проведении медицинского обследования и наблюдения за персоналом кафе, прекращен допуск посетителей в кафе, прием и доставка заказов, отстранен от работы персонал. Кроме того, проведен забор клинического материала от сотрудников кафе, смывов с объектов окружающей среды, отбор образцов сырья и пищевой продукции, бутилированной и водопроводной воды для исследования. Проведена заключительная дезинфекция силами специализированной организации. "При осмотре кафе установлены многочисленные нарушения, изъято из оборота и забраковано 81 килограмм скоропортящейся пищевой продукции, хранившейся с нарушением температурного режима, без информации о сроках годности", - говорится в сообщении. Добавляется, что ситуация находится на контроле управления.
https://ria.ru/20230707/shaurma-1882738174.html
https://ria.ru/20230706/otravleniya-1882535945.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867861932_459:99:3058:2048_1920x0_80_0_0_b84bac07e699fdba02ffc17434f89b56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Кафе на юго-западе Москвы закрыли после отравления роллами

Кафе NicePriceCafe на юго-западе Москвы закрыли после отравления семи человек роллами

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник скорой помощи рядом с автомобилями
Сотрудник скорой помощи рядом с автомобилями - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Сотрудник скорой помощи рядом с автомобилями. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Кафе на юго-западе Москвы закрыли после отравления 7 человек, употреблявших в пищу роллы и рыбу, сообщается на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора.
«
"Управление Роспотребнадзора по Москве приостановило деятельность кафе NicePriceCafe в связи со случаями острой кишечной инфекции... Всего пострадали 7 посетителей, употреблявших в пищу роллы и рыбу. Пострадавшие госпитализированы в инфекционные стационары. По результатам исследований методом ПЦР у заболевших диагностирован сальмонеллез", - говорится в сообщении.
Шаурма с фалафелем - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
СК возбудил дело после массового отравления шаурмой в Магнитогорске
7 июля, 11:06
Уточняется, что в ходе расследования в кафе проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Выданы предписания о проведении медицинского обследования и наблюдения за персоналом кафе, прекращен допуск посетителей в кафе, прием и доставка заказов, отстранен от работы персонал.
Кроме того, проведен забор клинического материала от сотрудников кафе, смывов с объектов окружающей среды, отбор образцов сырья и пищевой продукции, бутилированной и водопроводной воды для исследования. Проведена заключительная дезинфекция силами специализированной организации.
«
"При осмотре кафе установлены многочисленные нарушения, изъято из оборота и забраковано 81 килограмм скоропортящейся пищевой продукции, хранившейся с нарушением температурного режима, без информации о сроках годности", - говорится в сообщении.
Добавляется, что ситуация находится на контроле управления.
Сотрудница инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Случаи массовых пищевых отравлений в России в 2023 году
6 июля, 11:30
 
ПроисшествияМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала