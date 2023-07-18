Рейтинг@Mail.ru
СМИ: западные истребители будут малоэффективны на Украине - РИА Новости, 18.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:13 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/istrebiteli-1884846266.html
СМИ: западные истребители будут малоэффективны на Украине
СМИ: западные истребители будут малоэффективны на Украине - РИА Новости, 18.07.2023
СМИ: западные истребители будут малоэффективны на Украине
Западные самолеты будут малоэффективны в конфликте на Украине из-за российских средств противовоздушной обороны, сообщает во вторник газета Washington Post со... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T13:13
2023-07-18T13:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
f-16
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873481073_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_95cd98796552775f7df0856b65cd8010.jpg
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Западные самолеты будут малоэффективны в конфликте на Украине из-за российских средств противовоздушной обороны, сообщает во вторник газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников. "Западные истребители будут малоэффективны в нынешних боевых действиях из-за значительных сил российских ПВО", - пишет издание. По мнению источника газеты, подход заключается в нагнетании давления на российские позиции "при помощи совместных действий различных родов войск". В США ожидают, что украинские силы будут и далее пытаться прорваться через минные поля на одном из его участков фронта. Ранее руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина надеется получить первые истребители F-16 от западных партнеров до конца 2023 года. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не называл сроки поставок Украине F-16, по его словам, это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками. При этом директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс 13 июля заявил, что передача Украине истребителей F-16 сейчас была бы несвоевременной. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
https://ria.ru/20230629/chudo-oruzhie-1880984339.html
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873481073_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_45b793e6c35ad101e58c66093949bf36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, f-16, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, F-16, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, НАТО
СМИ: западные истребители будут малоэффективны на Украине

Washington Post: западные истребители будут малоэффективны на Украине из-за российской ПВО

CC BY 2.0 / Florian Ennemoser / F-16 at Airpower 2022Истребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
CC BY 2.0 / Florian Ennemoser / F-16 at Airpower 2022
Истребитель F-16 . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Западные самолеты будут малоэффективны в конфликте на Украине из-за российских средств противовоздушной обороны, сообщает во вторник газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников.
"Западные истребители будут малоэффективны в нынешних боевых действиях из-за значительных сил российских ПВО", - пишет издание. По мнению источника газеты, подход заключается в нагнетании давления на российские позиции "при помощи совместных действий различных родов войск".
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Только бизнес: в США признали беспомощность своего чудо-оружия на Украине
29 июня, 08:00
В США ожидают, что украинские силы будут и далее пытаться прорваться через минные поля на одном из его участков фронта.
Ранее руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина надеется получить первые истребители F-16 от западных партнеров до конца 2023 года. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не называл сроки поставок Украине F-16, по его словам, это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками. При этом директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс 13 июля заявил, что передача Украине истребителей F-16 сейчас была бы несвоевременной.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Украинский генерал заявил, что Киев потерял лучших пилотов в ожидании F-16
20 марта, 04:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАF-16РоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала