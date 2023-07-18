https://ria.ru/20230718/istrebiteli-1884846266.html

СМИ: западные истребители будут малоэффективны на Украине

СМИ: западные истребители будут малоэффективны на Украине - РИА Новости, 18.07.2023

СМИ: западные истребители будут малоэффективны на Украине

Западные самолеты будут малоэффективны в конфликте на Украине из-за российских средств противовоздушной обороны, сообщает во вторник газета Washington Post со... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T13:13

2023-07-18T13:13

2023-07-18T13:13

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Западные самолеты будут малоэффективны в конфликте на Украине из-за российских средств противовоздушной обороны, сообщает во вторник газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников. "Западные истребители будут малоэффективны в нынешних боевых действиях из-за значительных сил российских ПВО", - пишет издание. По мнению источника газеты, подход заключается в нагнетании давления на российские позиции "при помощи совместных действий различных родов войск". В США ожидают, что украинские силы будут и далее пытаться прорваться через минные поля на одном из его участков фронта. Ранее руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина надеется получить первые истребители F-16 от западных партнеров до конца 2023 года. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не называл сроки поставок Украине F-16, по его словам, это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками. При этом директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс 13 июля заявил, что передача Украине истребителей F-16 сейчас была бы несвоевременной. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20230629/chudo-oruzhie-1880984339.html

https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html

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сша

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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