https://ria.ru/20230718/infektsiya-1884901137.html

На Урале у детей из частного детсада выявили энтеровирусную инфекцию

На Урале у детей из частного детсада выявили энтеровирусную инфекцию - РИА Новости, 18.07.2023

На Урале у детей из частного детсада выявили энтеровирусную инфекцию

Трое детей из частного детсада "Аистенок" в Екатеринбурге заболели энтеровирусной инфекцией, такой диагноз подтвердился и у одного взрослого, сообщила... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T16:43

2023-07-18T16:43

2023-07-18T16:43

екатеринбург

свердловская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Трое детей из частного детсада "Аистенок" в Екатеринбурге заболели энтеровирусной инфекцией, такой диагноз подтвердился и у одного взрослого, сообщила пресс-служба регионального Минздрава в Telegram-канале. "На 17.00 (15.00 мск) у госпитализированных троих детей и одного взрослого лабораторно подтвержден диагноз "энтеровирусная инфекция", – говорится в сообщении. Как сообщало управление Роспотребнадзора по Свердловской области, в частном детсаду "Аистенок" зарегистрировано три случая вирусного менингита. Отмечалось, что заболевшие дети находятся в больнице, идет лабораторное обследование для выявления возбудителя, детсад закрыт. Позже региональный Минздрав уточнил, что состояние детей средней тяжести, есть подозрение на энтеровирусную инфекцию - острое заболевание, вызванное энтеровирусами, для него характерны как легкие лихорадочные состояния, так и тяжелые менингиты. После обращения воспитанников "Аистенка" за медпомощью региональная прокуратура начала проверку, ведомство взяло на контроль проведение санитарно-эпидемиологического расследования.

https://ria.ru/20230714/zarazhenie-1884109710.html

екатеринбург

свердловская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

екатеринбург, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество