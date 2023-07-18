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На Урале у детей из частного детсада выявили энтеровирусную инфекцию - РИА Новости, 18.07.2023
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16:43 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/infektsiya-1884901137.html
На Урале у детей из частного детсада выявили энтеровирусную инфекцию
На Урале у детей из частного детсада выявили энтеровирусную инфекцию - РИА Новости, 18.07.2023
На Урале у детей из частного детсада выявили энтеровирусную инфекцию
Трое детей из частного детсада "Аистенок" в Екатеринбурге заболели энтеровирусной инфекцией, такой диагноз подтвердился и у одного взрослого, сообщила... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T16:43
2023-07-18T16:43
екатеринбург
свердловская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Трое детей из частного детсада "Аистенок" в Екатеринбурге заболели энтеровирусной инфекцией, такой диагноз подтвердился и у одного взрослого, сообщила пресс-служба регионального Минздрава в Telegram-канале. "На 17.00 (15.00 мск) у госпитализированных троих детей и одного взрослого лабораторно подтвержден диагноз "энтеровирусная инфекция", – говорится в сообщении. Как сообщало управление Роспотребнадзора по Свердловской области, в частном детсаду "Аистенок" зарегистрировано три случая вирусного менингита. Отмечалось, что заболевшие дети находятся в больнице, идет лабораторное обследование для выявления возбудителя, детсад закрыт. Позже региональный Минздрав уточнил, что состояние детей средней тяжести, есть подозрение на энтеровирусную инфекцию - острое заболевание, вызванное энтеровирусами, для него характерны как легкие лихорадочные состояния, так и тяжелые менингиты. После обращения воспитанников "Аистенка" за медпомощью региональная прокуратура начала проверку, ведомство взяло на контроль проведение санитарно-эпидемиологического расследования.
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екатеринбург
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екатеринбург, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Екатеринбург, Свердловская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
На Урале у детей из частного детсада выявили энтеровирусную инфекцию

Минздрав: у трех детей из частного детсада в Екатеринбурге выявили энтеровирусную инфекцию

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Игрушка в палате детской больницы. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Трое детей из частного детсада "Аистенок" в Екатеринбурге заболели энтеровирусной инфекцией, такой диагноз подтвердился и у одного взрослого, сообщила пресс-служба регионального Минздрава в Telegram-канале.
«
"На 17.00 (15.00 мск) у госпитализированных троих детей и одного взрослого лабораторно подтвержден диагноз "энтеровирусная инфекция", – говорится в сообщении.
Как сообщало управление Роспотребнадзора по Свердловской области, в частном детсаду "Аистенок" зарегистрировано три случая вирусного менингита. Отмечалось, что заболевшие дети находятся в больнице, идет лабораторное обследование для выявления возбудителя, детсад закрыт.
Позже региональный Минздрав уточнил, что состояние детей средней тяжести, есть подозрение на энтеровирусную инфекцию - острое заболевание, вызванное энтеровирусами, для него характерны как легкие лихорадочные состояния, так и тяжелые менингиты.
После обращения воспитанников "Аистенка" за медпомощью региональная прокуратура начала проверку, ведомство взяло на контроль проведение санитарно-эпидемиологического расследования.
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ЕкатеринбургСвердловская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - Общество
 
 
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