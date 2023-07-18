https://ria.ru/20230718/gumpomosch-1884838723.html

Удмуртия отправила в зону спецоперации более 700 тонн гумпомощи

Удмуртия отправила в зону спецоперации более 700 тонн гумпомощи - РИА Новости, 18.07.2023

Удмуртия отправила в зону спецоперации более 700 тонн гумпомощи

Удмуртия отправила в зону спецоперации более 700 тонн дополнительной помощи, заявил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T12:47

2023-07-18T12:47

2023-07-18T12:47

надежные люди

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 18 июл – РИА Новости. Удмуртия отправила в зону спецоперации более 700 тонн дополнительной помощи, заявил глава региона Александр Бречалов. Во время аппаратного совещания удмуртского правительства Бречалов рассказал, что республика ежемесячно отправляет бойцам дополнительное оборудование, технику, гуманитарные грузы. Помощь из Удмуртии уходит также жителям новых регионов: ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Гумпомощь отправляется как инициативными группами граждан самостоятельно, так и централизованно через Фонд поддержки местных инициатив "Сообщество". "В июне в зону СВО Удмуртия направила четыре фуры и одну машину гуманитарной помощи, пять автомобилей повышенной проходимости, автобус, пять автомобилей "ГАЗ Соболь". Участвовали все, в том числе предприниматели Ижевска, неравнодушные из Глазовского и Кезского районов, активисты военно-патриотического клуба "Десантник" Воткинска, Союз десантников Удмуртии, Штаб общественной поддержки "Единой России", инициативные жители региона. Только через Фонд "Сообщество" в общей сложности Удмуртия отправила уже свыше 700 тонн помощи", – сказал Бречалов. Глава региона поблагодарил всех, кто активно участвует в благотворительных сборах и отправках гуманитарных грузов защитникам. По его словам, за июнь республика отправила в общей сумме около 100 тонн дополнительной помощи. Ближайшая большая централизованная отправка планируется в конце июля.

https://ria.ru/20230713/reabilitatsiya-1883765420.html

удмуртская республика (удмуртия)

луганская народная республика

запорожская область

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александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), луганская народная республика, запорожская область, донецкая народная республика