https://ria.ru/20230718/gumpomosch-1884838723.html
Удмуртия отправила в зону спецоперации более 700 тонн гумпомощи
Удмуртия отправила в зону спецоперации более 700 тонн гумпомощи - РИА Новости, 18.07.2023
Удмуртия отправила в зону спецоперации более 700 тонн гумпомощи
Удмуртия отправила в зону спецоперации более 700 тонн дополнительной помощи, заявил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T12:47
2023-07-18T12:47
2023-07-18T12:47
надежные люди
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
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донецкая народная республика
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УФА, 18 июл – РИА Новости. Удмуртия отправила в зону спецоперации более 700 тонн дополнительной помощи, заявил глава региона Александр Бречалов. Во время аппаратного совещания удмуртского правительства Бречалов рассказал, что республика ежемесячно отправляет бойцам дополнительное оборудование, технику, гуманитарные грузы. Помощь из Удмуртии уходит также жителям новых регионов: ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Гумпомощь отправляется как инициативными группами граждан самостоятельно, так и централизованно через Фонд поддержки местных инициатив "Сообщество". "В июне в зону СВО Удмуртия направила четыре фуры и одну машину гуманитарной помощи, пять автомобилей повышенной проходимости, автобус, пять автомобилей "ГАЗ Соболь". Участвовали все, в том числе предприниматели Ижевска, неравнодушные из Глазовского и Кезского районов, активисты военно-патриотического клуба "Десантник" Воткинска, Союз десантников Удмуртии, Штаб общественной поддержки "Единой России", инициативные жители региона. Только через Фонд "Сообщество" в общей сложности Удмуртия отправила уже свыше 700 тонн помощи", – сказал Бречалов. Глава региона поблагодарил всех, кто активно участвует в благотворительных сборах и отправках гуманитарных грузов защитникам. По его словам, за июнь республика отправила в общей сумме около 100 тонн дополнительной помощи. Ближайшая большая централизованная отправка планируется в конце июля.
https://ria.ru/20230713/reabilitatsiya-1883765420.html
удмуртская республика (удмуртия)
луганская народная республика
запорожская область
донецкая народная республика
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александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), луганская народная республика, запорожская область, донецкая народная республика
Надежные люди, Александр Бречалов, Удмуртская Республика (Удмуртия), Луганская Народная Республика, Запорожская область, Донецкая Народная Республика
Удмуртия отправила в зону спецоперации более 700 тонн гумпомощи
Бречалов рассказал, что Удмуртия отправила в зону спецоперации более 700 тонн гумпомощи