https://ria.ru/20230718/gladkov-1884577558.html

Биография Григория Гладкова

Биография Григория Гладкова - РИА Новости, 18.07.2023

Биография Григория Гладкова

Советский и российский бард, композитор Григорий Васильевич Гладков родился 18 июля 1953 года в Хабаровске. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T01:00

2023-07-18T01:00

2023-07-18T01:00

справки

григорий гладков

хабаровск

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Советский и российский бард, композитор Григорий Васильевич Гладков родился 18 июля 1953 года в Хабаровске.Детство и юность провел в Брянске.В 1975 году окончил Брянский институт транспортного машиностроения (ныне Брянский государственный технический университет), получив диплом инженера-конструктора.В том же году переехал в Ленинград (ныне Санкт-Петербург). В 1980 году окончил музыкальное училище по классам гитары и теории музыки.В 1984 году окончил Ленинградский государственный институт культуры (ныне Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств).С 1983 года живет в Москве. С 1969 года начал писать песни как на свои стихи, так и на стихи профессиональных поэтов. Многие произведения композитора стали классикой.Написал музыку к мультфильмам "Пластилиновая ворона" (1981), "Падал прошлогодний снег" (1983), "По щучьему велению" (1984), "Сказки старого волшебника" (1984), "Про Веру и Анфису" (1986-1988), "Веселая карусель" (1988), "История любви одной лягушки" (2005), "Кролик с капустного огорода" (2006) и др. Является автором музыки к спектаклям "Буратино", "Трям, здравствуйте!", "Про Федота – стрельца", "Винни-Пух", "Красная шапочка", "Три поросенка", "Здравствуй, дождик", "Сказки дядюшки Римуса", "Рассмешите Гиппопо" и др. Всего написал музыку более чем к 70 спектаклям, его музыка звучит более чем в 50 театрах России. Григорий Гладков также принимал участие в съемках кинофильмов. В 1984 году сыграл менестреля в фильме "Сказки старого волшебника". Исполнил главные роли в короткометражных фильмах "Город в подарок" (1985), "День сладок" (1987), "Старый двор, или Соло гитары с детским оркестром, или Пой, Гриша…" (1994). В 2021 году с участием Гладкова на экраны вышел фильм "Хроники Деда Мороза. Тайна подарков".Григорий Гладков много работает на радио и телевидении. Является автором песен и музыки к телепередачам "Будильник", "Дог-шоу "Я и моя собака", "Спокойной ночи, малыши", "В мире животных". Автор песен заставок к телепередачам на каналах "Культура", "ТВ-Мир", "Звезда" и т.д.С 1995 года по 1997 год в рамках телепередачи "Праздник каждый день" на РТР он провел цикл передач "Музыкальная гостиная", где в игровой форме рассказывал детям о различных жанрах музыки.С 1998 года по 2003 год вел "Уроки музыки для малышей" в цикле телепередач "Спокойной ночи, малыши".Для телепередач "В мире животных" им был написан и исполнен вместе с Николаем Дроздовым цикл песен о животных "Звезды России". Гладков также участвовал в создании серии радиопередач Эдуарда Успенского "В нашу гавань заходили корабли" о русском городском фольклоре.Григорий Гладков – один из основателей кантри-группы "Кукуруза", которая номинировалась на премию в области музыки в США "Грэмми".Является основателем телевизионного фестиваля кантри- и фолк-музыки "Фермер" и теле- и радио-передач "Кантри-клуб". С 1987 по 1992 годы Гладков был президентом московского кантри-клуба.Международное признание получили музыкальные работы Григория Гладкова в области экологии. Он написал и издал много произведений, посвященных защите природы. Григорий Гладков был председателем жюри конкурса для детей "Ускользающий мир" Всемирного союза охраны природы (IUCN, штаб- квартира в Женеве).Народный артист РФ (2002).Заслуженный деятель искусств РФ (2004). Лауреат премии правительства Российской Федерации в области культуры (2013). Член Союза композиторов, Союза театральных деятелей и Союза кинематографистов России. Почетный член Академии образования России. Профессор Московского государственного института культуры (МГИК). Президент детского образовательного кинофестиваля "Киноежик". Награжден "Российским комитетом по регистрации рекордов планеты" (российское отделение книги рекордов Гиннеса) за издание в России самого большого количества детских пластинок, кассет и компакт-дисков.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

хабаровск

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, григорий гладков, хабаровск