https://ria.ru/20230718/gazoprovody-1884902220.html

Захарова опровергла заявление ФРГ, Дании и Швеции по "Северным потокам"

Захарова опровергла заявление ФРГ, Дании и Швеции по "Северным потокам" - РИА Новости, 18.07.2023

Захарова опровергла заявление ФРГ, Дании и Швеции по "Северным потокам"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Германии, Дании, Швеции об информировании Москвы о расследованиях по "Северным потокам",... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T16:48

2023-07-18T16:48

2023-07-18T17:00

германия

дания

швеция

северный поток

авария на "северных потоках"

мария захарова

в мире

северный поток — 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820278886_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d0a0d08ea98e29742865d935b8c1505f.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Германии, Дании, Швеции об информировании Москвы о расследованиях по "Северным потокам", заявила, что оно не соответствует действительности.Ранее три страны распространили совместное заявление, в котором утверждают, информировали Россию о расследованиях терактов на "Северных потоках".Отвечая на просьбу прокомментировать эти высказывания, Захарова заявила, что "в распространенном в Совете Безопасности ООН письме Германии, Дании и Швеции о национальных расследованиях по диверсии на газопроводах "Северный поток" утверждается, что Россия якобы была проинформирована об их ходе". "Это не соответствует действительности – власти этих стран по-прежнему упорно отказываются от сотрудничества с российской стороной в расследовании данного террористического акта и не предоставляют никаких внятных ответов на наши многочисленные официальные обращения с призывом поделиться релевантной информацией. Все три государства ответили отказами на официальные запросы России об оказании правовой помощи и создании совместной следственной группы", - пояснила она."Примечательно и то, что Германия, Дания и Швеция избегают полноценного участия в тематических дискуссиях СБ ООН, предпочитая направлять "отписки". Эти действия, к сожалению, лишь усиливают наши сомнения в эффективности проводимых национальных расследований", - добавила Захарова."Со своей стороны продолжаем настаивать на необходимости прозрачного, объективного, деполитизированного расследования этого террористического акта в отношении критически важного объекта энергетической инфраструктуры", - заключила официальный представитель МИД РФ.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт. Между тем представители российской стороны не раз указывали на то, что Дания, Швеция и ФРГ не допускают Россию к своим расследованиям и отказывают в доступе к информации.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://ria.ru/20230309/potoki-1856622120.html

https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html

https://ria.ru/20230711/potoki-1883440622.html

германия

дания

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

германия, дания, швеция, северный поток, авария на "северных потоках", мария захарова, в мире, северный поток — 2