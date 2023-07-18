https://ria.ru/20230718/finansirovanie-1884852652.html

ВТБ профинансировал более 13 миллионов квадратных метров жилья

ВТБ профинансировал более 13 миллионов квадратных метров жилья - РИА Новости, 18.07.2023

ВТБ профинансировал более 13 миллионов квадратных метров жилья

По итогам первого полугодия 2023 года общая площадь финансируемых ВТБ жилищных проектов составила 13,035 миллиона квадратных метров, из которых 22% приходится... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T13:28

2023-07-18T13:28

2023-07-18T13:28

втб

севастополь

московская область (подмосковье)

москва

жилье

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. По итогам первого полугодия 2023 года общая площадь финансируемых ВТБ жилищных проектов составила 13,035 миллиона квадратных метров, из которых 22% приходится на Москву и Московскую область, остальные – на другие регионы России, сообщает пресс-служба банка. Так, по данным РНКБ, который входит в группу ВТБ, в Республике Крым и Севастополе с использованием проектного финансирования и эскроу-счетов успешно построено и введено в эксплуатацию 482,4 тысячи квадратных метров многоквартирных домов. Доля РНКБ в этой отрасли составляет около 77%. С начала этого года в ВТБ было открыто около 40 тысяч новых эскроу-счетов и заключено 136 сделок на общую сумму 241 миллиард рублей. Объем раскрытых счетов за этот период составил 184 миллиардов рублей, а их общее количество приблизилось к 30 тысячам, говорится в сообщении. Согласно данным банка, всего на данный момент в портфеле ВТБ 525 сделок с использованием эскроу-счетов общим объемом 1,8 триллиона рублей. Основная доля проектов приходится на массовое жилье комфорт-класса. Кроме того, банк финансирует ряд проектов бизнес- и элит-класса. В Крыму и Севастополе с момента введения механизма эскроу в июле 2019 года РНКБ профинансировал 83 строительных проекта на 106,8 миллиарда рублей. Жилая площадь объектов составляет более двух миллионов квадратных метров. Ожидается, что до конца 2023 года в регионе при участии РНКБ будет введено еще 105 тысяч квадратных метров жилья. На сегодняшний день ВТБ фиксирует высокую востребованность использования эскроу-счетов как со стороны крупных девелоперов, так и со стороны населения. С момента введения механизма в 2019 году объем средств на таких счетах стабильно увеличивается. Преимущества механизма эскроу-счетов – гарантия сохранности средств для покупателей и надежный источник финансирования для застройщиков – стали одним из факторов активного развития первичного рынка недвижимости. Это, в свою очередь, стимулирует строительную и значительное количество смежных отраслей, создает большое количество рабочих мест и обеспечивает население комфортной жилой средой.

https://realty.ria.ru/20230710/kredity-1883193370.html

севастополь

московская область (подмосковье)

москва

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, севастополь, московская область (подмосковье), москва, жилье