https://ria.ru/20230718/erdogan-1884832615.html
В графике Путина пока нет контактов с Эрдоганом
В графике Путина пока нет контактов с Эрдоганом - РИА Новости, 18.07.2023
В графике Путина пока нет контактов с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил пресс-секретарь российского президента... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T12:25
2023-07-18T12:25
2023-07-18T12:50
политика
зерновая сделка
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
турция
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Пока не появились", - ответил Песков на вопрос о том, появились ли контакты с Эрдоганом в графике Путина в контексте прекращения зерновой сделки и других событий.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным продолжение зерновой сделки.
турция
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Зерновая сделка приостановлена: причины, ожидания и последствия для стран
17 июля по решению российской стороны была приостановлена зерновая сделка, просуществовавшая почти год. Причина — невыполнение обязательств, касающихся российской стороны, а именно — переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT , возобновление поставок сельхозтехники и работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса".
2023-07-18T12:25
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PT2M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, зерновая сделка, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, видео
Политика, Зерновая сделка, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция
В графике Путина пока нет контактов с Эрдоганом
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
2023-07-18T12:25
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PT2M13S
В графике Путина пока нет контактов с Эрдоганом
Пресс-секретарь Песков: в графике Путина пока нет контактов с Эрдоганом