https://ria.ru/20230718/erdogan-1884832615.html

В графике Путина пока нет контактов с Эрдоганом

В графике Путина пока нет контактов с Эрдоганом - РИА Новости, 18.07.2023

В графике Путина пока нет контактов с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил пресс-секретарь российского президента... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T12:25

2023-07-18T12:25

2023-07-18T12:50

политика

зерновая сделка

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

турция

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Пока не появились", - ответил Песков на вопрос о том, появились ли контакты с Эрдоганом в графике Путина в контексте прекращения зерновой сделки и других событий.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным продолжение зерновой сделки.

турция

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Зерновая сделка приостановлена: причины, ожидания и последствия для стран 17 июля по решению российской стороны была приостановлена зерновая сделка, просуществовавшая почти год. Причина — невыполнение обязательств, касающихся российской стороны, а именно — переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT , возобновление поставок сельхозтехники и работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса". 2023-07-18T12:25 true PT2M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, зерновая сделка, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, видео