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В Германии в обмелевшей Эльбе нашли предвестники катастрофы
В Германии в обмелевшей Эльбе нашли предвестники катастрофы - РИА Новости, 18.07.2023
В Германии в обмелевшей Эльбе нашли предвестники катастрофы
На поверхности обмелевшей из-за жары Эльбы в Германии снова показались "камни голода" прошлых столетий, предупреждающие о плохом урожае, сообщило издание Focus. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T16:44
2023-07-18T16:44
2023-07-18T23:27
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БЕРЛИН, 18 июл — РИА Новости. На поверхности обмелевшей из-за жары Эльбы в Германии снова показались "камни голода" прошлых столетий, предупреждающие о плохом урожае, сообщило издание Focus. "По мере усиления отлива на берегах становится видно все больше участков русла реки и многовековых камней с отметинами, что еще больше ограничивает едва возможное судоходство", — говорится в публикации.Среди прочих мест, как в Германии, так и в Чехии, подобные камни недавно были обнаружены близ Дрезденской долины Эльбы около дворца Пильниц. По данным Focus, на данный момент уровень реки в некоторых местах из-за засухи достиг критической отметки 50 сантиметров. "Камнями голода" в Германии называют высеченные в разные века на речных камнях и валунах отметки и предупреждения о засухе и связанным с ней голодом. В прошлом году немецкие СМИ также сообщали о выступивших над поверхностью обмелевших Рейна и Эльбы "голодных камнях". Надпись на одном из самых известных таких камней, который находится на территории современной Чехии, гласит: "Плачь, когда увидишь меня".
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германия, в мире
В Германии в обмелевшей Эльбе нашли предвестники катастрофы
Focus: в Германии на поверхности обмелевшей из-за жары Эльбы выступили камни голода
БЕРЛИН, 18 июл — РИА Новости.
На поверхности обмелевшей из-за жары Эльбы в Германии снова показались "камни голода" прошлых столетий, предупреждающие о плохом урожае, сообщило издание Focus
.
"По мере усиления отлива на берегах становится видно все больше участков русла реки и многовековых камней с отметинами, что еще больше ограничивает едва возможное судоходство", — говорится в публикации.
Среди прочих мест, как в Германии, так и в Чехии
, подобные камни недавно были обнаружены близ Дрезденской долины Эльбы около дворца Пильниц. По данным Focus, на данный момент уровень реки в некоторых местах из-за засухи достиг критической отметки 50 сантиметров.
"Камнями голода" в Германии называют высеченные в разные века на речных камнях и валунах отметки и предупреждения о засухе и связанным с ней голодом.
В прошлом году немецкие СМИ также сообщали о выступивших над поверхностью обмелевших Рейна и Эльбы "голодных камнях". Надпись на одном из самых известных таких камней, который находится на территории современной Чехии, гласит: "Плачь, когда увидишь меня".
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