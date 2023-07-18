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США выделят Украине еще 250 миллионов долларов после отмены зерновой сделки - РИА Новости, 18.07.2023
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17:07 18.07.2023 (обновлено: 17:19 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/ekonomika-1884908742.html
США выделят Украине еще 250 миллионов долларов после отмены зерновой сделки
США выделят Украине еще 250 миллионов долларов после отмены зерновой сделки - РИА Новости, 18.07.2023
США выделят Украине еще 250 миллионов долларов после отмены зерновой сделки
США выделяют Украине дополнительно 250 миллионов долларов на поддержку сельского хозяйства после решения РФ по зерновой сделке, говорится в заявлении Агентства... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T17:07
2023-07-18T17:19
специальная военная операция на украине
сша
украина
экономика
россия
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. США выделяют Украине дополнительно 250 миллионов долларов на поддержку сельского хозяйства после решения РФ по зерновой сделке, говорится в заявлении Агентства по международному развитию страны (USAID)."Соединенные Штаты через инициативу по сельскохозяйственной устойчивости Украины предоставляют дополнительно 250 миллионов долларов на помощь сельскохозяйственному сектору Украины", - сообщили в агентстве.Суммарно американское правительство в рамках данной программы предоставит Украине 350 миллионов долларов. Средства, как уточняется, пойдут на помощь фермерам для производства, хранения и экспорта продукции и зерна на мировые рынки. Отмечается, что решение России прекратить действие черноморской зерновой инициативы "резко сократило объем зерна, которое Украина в состоянии поставлять миру".Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекратила свое функционирование с 18 июля.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
https://ria.ru/20230718/svo-1884719240.html
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сша, украина, экономика, россия
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Экономика, Россия
США выделят Украине еще 250 миллионов долларов после отмены зерновой сделки

США выделят Украине еще 250 миллионов долларов после выхода России из зерновой сделки

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Mark Lennihan
Долларовые купюры. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. США выделяют Украине дополнительно 250 миллионов долларов на поддержку сельского хозяйства после решения РФ по зерновой сделке, говорится в заявлении Агентства по международному развитию страны (USAID).
"Соединенные Штаты через инициативу по сельскохозяйственной устойчивости Украины предоставляют дополнительно 250 миллионов долларов на помощь сельскохозяйственному сектору Украины", - сообщили в агентстве.
Суммарно американское правительство в рамках данной программы предоставит Украине 350 миллионов долларов. Средства, как уточняется, пойдут на помощь фермерам для производства, хранения и экспорта продукции и зерна на мировые рынки. Отмечается, что решение России прекратить действие черноморской зерновой инициативы "резко сократило объем зерна, которое Украина в состоянии поставлять миру".
Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекратила свое функционирование с 18 июля.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаЭкономикаРоссия
 
 
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