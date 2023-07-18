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В Ингушетии задержали сбежавшего виновника ДТП, в котором погиб полицейский - РИА Новости, 18.07.2023
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10:23 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/dtp-1884793722.html
В Ингушетии задержали сбежавшего виновника ДТП, в котором погиб полицейский
В Ингушетии задержали сбежавшего виновника ДТП, в котором погиб полицейский - РИА Новости, 18.07.2023
В Ингушетии задержали сбежавшего виновника ДТП, в котором погиб полицейский
Сотрудники полиции в Ингушетии задержали мужчину, сбежавшего после ДТП, в котором погиб сотрудник полиции, сообщило региональное МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T10:23
2023-07-18T10:23
происшествия
назрань
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 18 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии задержали мужчину, сбежавшего после ДТП, в котором погиб сотрудник полиции, сообщило региональное МВД в Telegram-канале. По данным ведомства, авария произошла в Назрани вечером 16 июля, когда 24-летний водитель Mercedes, выехав на полосу встречного движения, врезался в автомобиль Renault Logan. В результате ДТП погиб находившийся в Renault 32-летний сержант полиции ОМВД России по Назрани. "Водитель Mercedes был доставлен в Ингушскую республиканскую больницу, откуда после проведения первичных медицинских процедур скрылся. 17 июля он явился в полицию, после чего был задержан", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека" УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230526/dtp-1874417764.html
назрань
республика ингушетия
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происшествия, назрань, республика ингушетия
Происшествия, Назрань, Республика Ингушетия
В Ингушетии задержали сбежавшего виновника ДТП, в котором погиб полицейский

Водителя, сбежавшего после ДТП в Назрани, в котором погиб полицейский, задержали

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 18 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии задержали мужчину, сбежавшего после ДТП, в котором погиб сотрудник полиции, сообщило региональное МВД в Telegram-канале.
По данным ведомства, авария произошла в Назрани вечером 16 июля, когда 24-летний водитель Mercedes, выехав на полосу встречного движения, врезался в автомобиль Renault Logan. В результате ДТП погиб находившийся в Renault 32-летний сержант полиции ОМВД России по Назрани.
«
"Водитель Mercedes был доставлен в Ингушскую республиканскую больницу, откуда после проведения первичных медицинских процедур скрылся. 17 июля он явился в полицию, после чего был задержан", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека" УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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