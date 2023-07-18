https://ria.ru/20230718/dtp-1884793722.html

В Ингушетии задержали сбежавшего виновника ДТП, в котором погиб полицейский

В Ингушетии задержали сбежавшего виновника ДТП, в котором погиб полицейский - РИА Новости, 18.07.2023

В Ингушетии задержали сбежавшего виновника ДТП, в котором погиб полицейский

Сотрудники полиции в Ингушетии задержали мужчину, сбежавшего после ДТП, в котором погиб сотрудник полиции, сообщило региональное МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T10:23

2023-07-18T10:23

2023-07-18T10:23

происшествия

назрань

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 18 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии задержали мужчину, сбежавшего после ДТП, в котором погиб сотрудник полиции, сообщило региональное МВД в Telegram-канале. По данным ведомства, авария произошла в Назрани вечером 16 июля, когда 24-летний водитель Mercedes, выехав на полосу встречного движения, врезался в автомобиль Renault Logan. В результате ДТП погиб находившийся в Renault 32-летний сержант полиции ОМВД России по Назрани. "Водитель Mercedes был доставлен в Ингушскую республиканскую больницу, откуда после проведения первичных медицинских процедур скрылся. 17 июля он явился в полицию, после чего был задержан", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека" УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230526/dtp-1874417764.html

назрань

республика ингушетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, назрань, республика ингушетия