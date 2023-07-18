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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 18.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:04 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/donetsk-1884858508.html
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 18.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Киевский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив 22 снаряда калибром 155 миллиметров за 40 минут, сообщили в... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T14:04
2023-07-18T14:04
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив 22 снаряда калибром 155 миллиметров за 40 минут, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. &quot;Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:30 (совпадает с мск) - населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм&quot;, - говорится в сообщении представительства.Отмечается, что в 13.05 и 13.10 выпущено в общей сложности еще 17 снарядов такого же калибра по указанному району, а так же Кировскому и Куйбышевскому районам города. Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города, Кировский - в юго-западной. Киевский район Донецка находится в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
донецкая народная республика
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Представительство ДНР: украинские войска выпустили 22 натовских снаряда по Донецку

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, которыми ВСУ обстреляли Донецк
Осколки снарядов, которыми ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Осколки снарядов, которыми ВСУ обстреляли Донецк. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив 22 снаряда калибром 155 миллиметров за 40 минут, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:30 (совпадает с мск) - населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.

Отмечается, что в 13.05 и 13.10 выпущено в общей сложности еще 17 снарядов такого же калибра по указанному району, а так же Кировскому и Куйбышевскому районам города.
Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города, Кировский - в юго-западной. Киевский район Донецка находится в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
17 июля, 16:11
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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