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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 18.07.2023

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Киевский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив 22 снаряда калибром 155 миллиметров за 40 минут, сообщили в... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T14:04

2023-07-18T14:04

2023-07-18T14:04

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 18 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив 22 снаряда калибром 155 миллиметров за 40 минут, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:30 (совпадает с мск) - населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.Отмечается, что в 13.05 и 13.10 выпущено в общей сложности еще 17 снарядов такого же калибра по указанному району, а так же Кировскому и Куйбышевскому районам города. Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города, Кировский - в юго-западной. Киевский район Донецка находится в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины