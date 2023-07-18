https://ria.ru/20230718/donbass-1884894899.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 18.07.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами

Украинские войска выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T16:24

2023-07-18T16:24

2023-07-18T16:24

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

макеевка

нато

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.30 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 15.35 населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. По его данным, в 15.55 и 16.00 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки в общей сложности семь снарядов калибром 155 миллиметров. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал, что при обстреле Куйбышевского района погиб мирный житель, пострадала территория строительного предприятия. В Кировском районе, по данным Кулемзина, мирная жительница погибла, три человека получили ранения, повреждено здание школы. Мэр Макеевки Владислав Ключаров сообщил об одном пострадавшем из-за обстрела со стороны украинских войск. По данным представительства ДНР в СЦКК, результате обстрела в Макеевке повреждено здание школы. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - в западной части города. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230718/svo-1884719240.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, макеевка, нато, донецкая народная республика, вооруженные силы украины