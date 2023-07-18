https://ria.ru/20230718/donbass-1884894899.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 18.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами
Украинские войска выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T16:24
2023-07-18T16:24
2023-07-18T16:24
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
макеевка
нато
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569320385_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3775498e6a5948f14c039726e5dc8c41.jpg
ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.30 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 15.35 населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. По его данным, в 15.55 и 16.00 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки в общей сложности семь снарядов калибром 155 миллиметров. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал, что при обстреле Куйбышевского района погиб мирный житель, пострадала территория строительного предприятия. В Кировском районе, по данным Кулемзина, мирная жительница погибла, три человека получили ранения, повреждено здание школы. Мэр Макеевки Владислав Ключаров сообщил об одном пострадавшем из-за обстрела со стороны украинских войск. По данным представительства ДНР в СЦКК, результате обстрела в Макеевке повреждено здание школы. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - в западной части города. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230718/svo-1884719240.html
донецк
макеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569320385_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_72ffbecb9b22179fdeafc1ee2aab0b66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, макеевка, нато, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Макеевка, НАТО, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 17 натовских снарядов по Донецку и Макеевке
ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости.
Украинские войска выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило в Telegram-канале
представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.30 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 15.35 населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
"Американцы готовились к другому". ВСУ разочаровались в западной помощи
По его данным, в 15.55 и 16.00 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки в общей сложности семь снарядов калибром 155 миллиметров.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал, что при обстреле Куйбышевского района погиб мирный житель, пострадала территория строительного предприятия. В Кировском районе, по данным Кулемзина, мирная жительница погибла, три человека получили ранения, повреждено здание школы. Мэр Макеевки Владислав Ключаров сообщил об одном пострадавшем из-за обстрела со стороны украинских войск. По данным представительства ДНР в СЦКК, результате обстрела в Макеевке повреждено здание школы.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - в западной части города.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.