https://ria.ru/20230718/donbass-1884857237.html

ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Александровку

ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Александровку - РИА Новости, 18.07.2023

ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Александровку

Украинские войска за десять минут выпустили 22 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, Ясиноватой и Александровке, сообщило... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T13:56

2023-07-18T13:56

2023-07-18T13:56

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

ясиноватая

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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили 22 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, Ясиноватой и Александровке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.05 – населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 12.05 – населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 12.10 – населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 12.15 – населенный пункт Максимильяновка – населенный пункт Александровка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230718/svo-1884719240.html

донецк

донецкая народная республика

ясиноватая

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, ясиноватая