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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами - РИА Новости, 18.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:58 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/donbass-1884781583.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами - РИА Новости, 18.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами
Украинские войска выпустили 28 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватой за один час десять минут с 6.45 мск, сообщили во вторник в... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T08:58
2023-07-18T08:58
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
ясиноватая
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 28 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватой за один час десять минут с 6.45 мск, сообщили во вторник в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. &quot;Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 6 снарядов калибром 155 мм&quot;, - говорится в сообщении представительства.Отмечается, что в 7.15 и 7.40 по Ясиноватой было выпущено еще одиннадцать снарядов такого же калибра, а в 6.55 и 7.55 столько же снарядов в общей сложности выпустили по Петровскому району Донецка. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
ясиноватая
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происшествия, донецк, ясиноватая, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами

Представительство ДНР: ВСУ за час выпустили 28 натовских снарядов по Донецку и Ясиноватой

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 28 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватой за один час десять минут с 6.45 мск, сообщили во вторник в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.

Отмечается, что в 7.15 и 7.40 по Ясиноватой было выпущено еще одиннадцать снарядов такого же калибра, а в 6.55 и 7.55 столько же снарядов в общей сложности выпустили по Петровскому району Донецка.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкЯсиноватаяДонецкая Народная Республика
 
 
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