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В России начали разрабатывать систему против легализации незаконных доходов - РИА Новости, 18.07.2023
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10:21 18.07.2023 (обновлено: 10:44 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/dokhody-1884793450.html
В России начали разрабатывать систему против легализации незаконных доходов
В России начали разрабатывать систему против легализации незаконных доходов - РИА Новости, 18.07.2023
В России начали разрабатывать систему против легализации незаконных доходов
Разработка международной системы обмена информации для противодействия легализации незаконных доходов началась в России, премьер Михаил Мишустин подписал... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T10:21
2023-07-18T10:44
россия
правительство рф
экономика
михаил мишустин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
юго-восточная азия
ближний восток
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Разработка международной системы обмена информации для противодействия легализации незаконных доходов началась в России, премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении финансирования на эти цели, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина."В России началась разработка системы обмена информацией (СОИ) со странами Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, которая станет одним из инструментов противодействия легализации незаконных доходов. Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении финансирования на эти цели", - говорится в сообщении.До конца года за счет федеральных средств специалисты выполнят работы по техническому проектированию и созданию прототипа СОИ. Ресурс планируется создать на основе отечественных технологий в 2023–2026 годах. В систему войдут закрытые каналы коммуникаций с дружественными государствами. Координатором работ по созданию системы станет Росфинмониторинг.
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россия
юго-восточная азия
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россия, правительство рф, экономика, михаил мишустин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), юго-восточная азия, ближний восток
Россия, Правительство РФ, Экономика, Михаил Мишустин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Юго-Восточная Азия, Ближний Восток
В России начали разрабатывать систему против легализации незаконных доходов

В России начали разрабатывать систему обмена данными против легализации незаконных доходов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства России в Москве
Дом правительства России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дом правительства России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Разработка международной системы обмена информации для противодействия легализации незаконных доходов началась в России, премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении финансирования на эти цели, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина.
«
"В России началась разработка системы обмена информацией (СОИ) со странами Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, которая станет одним из инструментов противодействия легализации незаконных доходов. Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении финансирования на эти цели", - говорится в сообщении.
До конца года за счет федеральных средств специалисты выполнят работы по техническому проектированию и созданию прототипа СОИ. Ресурс планируется создать на основе отечественных технологий в 2023–2026 годах. В систему войдут закрытые каналы коммуникаций с дружественными государствами. Координатором работ по созданию системы станет Росфинмониторинг.
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РоссияПравительство РФЭкономикаМихаил МишустинФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Юго-Восточная АзияБлижний Восток
 
 
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