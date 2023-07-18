https://ria.ru/20230718/dokhody-1884793450.html

В России начали разрабатывать систему против легализации незаконных доходов

В России начали разрабатывать систему против легализации незаконных доходов - РИА Новости, 18.07.2023

В России начали разрабатывать систему против легализации незаконных доходов

Разработка международной системы обмена информации для противодействия легализации незаконных доходов началась в России, премьер Михаил Мишустин подписал... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T10:21

2023-07-18T10:21

2023-07-18T10:44

россия

правительство рф

экономика

михаил мишустин

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

юго-восточная азия

ближний восток

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Разработка международной системы обмена информации для противодействия легализации незаконных доходов началась в России, премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении финансирования на эти цели, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина."В России началась разработка системы обмена информацией (СОИ) со странами Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, которая станет одним из инструментов противодействия легализации незаконных доходов. Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении финансирования на эти цели", - говорится в сообщении.До конца года за счет федеральных средств специалисты выполнят работы по техническому проектированию и созданию прототипа СОИ. Ресурс планируется создать на основе отечественных технологий в 2023–2026 годах. В систему войдут закрытые каналы коммуникаций с дружественными государствами. Координатором работ по созданию системы станет Росфинмониторинг.

https://ria.ru/20230714/biznes-1884145967.html

россия

юго-восточная азия

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россия, правительство рф, экономика, михаил мишустин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), юго-восточная азия, ближний восток