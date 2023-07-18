https://ria.ru/20230718/deputaty-1884873692.html

Французские депутаты массово прогуливают заседания парламента

Французские депутаты массово прогуливают заседания парламента - РИА Новости, 18.07.2023

Французские депутаты массово прогуливают заседания парламента

Депутаты нижней палаты французского парламента жалуются на усталость на фоне требований правительства рассмотреть как можно больше законопроектов до окончания... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T15:05

2023-07-18T15:05

2023-07-18T15:22

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ПАРИЖ, 18 июл – РИА Новости. Депутаты нижней палаты французского парламента жалуются на усталость на фоне требований правительства рассмотреть как можно больше законопроектов до окончания летней сессии 23 июля, сообщил телеканал BFMTV. Телеканал привел кадры с заседания парламента Франции с пустующими креслами. По данным BFMTV, из 577 избранных депутатов на него явились лишь 72. Заброшенные коридоры Нацсобрания резко контрастируют с бурлящим во время обсуждений пенсионной реформы залом заседаний. "Да, мы устали. Но это не самое главное. Мы устали морально", - сообщил телеканалу депутат от левой партии "Непокорившаяся Франция" Адриен Клуе. Он отметил, что депутаты работают по 10-15 часов в сутки над поправками и законопроектами, "но правительство ничего не слушает". "Некоторые депутаты совершенно демотивированы", - добавил он. Как отмечает депутат от партии "Европа, экология зеленые" (EELV) Сандра Реголь, многие законодатели предпочитают оставаться в своих округах после проведения пенсионной реформы. Другой депутат от EELV, Себастьян Петави, также отметил, что реформа отдалила депутатов от народа, добавив, что предпочитает теперь работать "на месте". Среди основных законопроектов, которые президент Эммануэль Макрон обещал рассмотреть до окончания летней сессии, является текст о восстановлении зданий, разрушенных в ходе беспорядков после смерти подростка в Нантере, застреленного полицией. Его президент велел рассмотреть в срочном порядке. Весной премьер-министр Франции Элизабет Борн провела непопулярный проект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте, боясь не получить поддержки депутатов Нацсобрания, где у президента нет абсолютного большинства. Для этого она воспользовалась "конституционным оружием" - статьей 49.3 главного закона страны, позволяющего кабмину в крайних случаях проводить законы в обход парламента. За год в кресле премьера Борн применяла эту статью 11 раз. Депутаты выразили негодование пренебрежением со стороны исполнительной власти и заявили о "конце демократии" в стране.

https://ria.ru/20230713/byudzhet-1883946255.html

https://ria.ru/20230705/sotsseti-1882362783.html

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нантер, франция, элизабет борн, эммануэль макрон, в мире