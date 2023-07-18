https://ria.ru/20230718/britaniya-1884893279.html
"Нет шансов". В Британии признали горькую правду о России
"Нет шансов". В Британии признали горькую правду о России - РИА Новости, 18.07.2023
"Нет шансов". В Британии признали горькую правду о России
Читатели The Telegraph осудили министра обороны Великобритании Бена Уоллеса за решение сократить личный состав вооруженных сил и начать инвестировать в... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T16:19
2023-07-18T16:19
2023-07-18T18:21
в мире
россия
киев
великобритания
бен уоллес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826105503_0:54:3070:1781_1920x0_80_0_0_65f577e5efa46a93909462e0435627a1.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Читатели The Telegraph осудили министра обороны Великобритании Бена Уоллеса за решение сократить личный состав вооруженных сил и начать инвестировать в технологии."Я считаю, что раз Уоллес мелет такую чепуху, то чем раньше он уйдет, тем лучше", — написал комментатор."Уроки Украины"… Ну вот и не ввязывайтесь во все подряд конфликты по всему миру", — поддержал второй."Клоунада продолжается. А в бой наши танки кто поведет — Санта-Клаус?" — задался вопросом третий."Мы даже остановить безоружных людей в лодках не можем. А против той же России у нас и вовсе ни единого шанса!" — съязвил читатель."Совершенно неважно, насколько высокотехнологичная у тебя армия. Если она не в силах защитить всю страну, ее обойдут с фланга, захватят и уничтожат. Рано или поздно этим все и кончится", — резюмировали в дискуссии.Западные СМИ признают, что украинские военные столкнулись со множеством проблем в ходе контрнаступления. Так, американская газета New York Times писала, что российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с помощью ПВО. А телеканал CNN со ссылкой на двух западных чиновников и высокопоставленного представителя Пентагона отмечал, что наступательные действия украинских войск продемонстрировали не такой заметный успех, как ожидали союзники Киева, в то время как компетентность российских сил выше, чем рассчитывал Запад.
https://ria.ru/20230717/tank-1884515039.html
https://ria.ru/20230718/vsu-1884812874.html
россия
киев
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826105503_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_fd0e2cfb0a9bdf574ba10d9f12f9f728.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, великобритания, бен уоллес
В мире, Россия, Киев, Великобритания, Бен Уоллес
"Нет шансов". В Британии признали горькую правду о России
Читатели Telegraph осудили решение британского министра обороны Уоллеса сократить армию
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости.
Читатели The Telegraph
осудили министра обороны Великобритании Бена Уоллеса за решение сократить личный состав вооруженных сил и начать инвестировать в технологии.
"Я считаю, что раз Уоллес мелет такую чепуху, то чем раньше он уйдет, тем лучше", — написал комментатор.
"Уроки Украины"… Ну вот и не ввязывайтесь во все подряд конфликты по всему миру", — поддержал второй.
"Клоунада продолжается. А в бой наши танки кто поведет — Санта-Клаус?" — задался вопросом третий.
В США удивились, как всего один русский танк сорвал агрессивную атаку ВСУ
"Мы даже остановить безоружных людей в лодках не можем. А против той же России у нас и вовсе ни единого шанса!" — съязвил читатель.
"Совершенно неважно, насколько высокотехнологичная у тебя армия. Если она не в силах защитить всю страну, ее обойдут с фланга, захватят и уничтожат. Рано или поздно этим все и кончится", — резюмировали в дискуссии.
Западные СМИ признают, что украинские военные столкнулись со множеством проблем в ходе контрнаступления. Так, американская газета New York Times писала, что российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с помощью ПВО. А телеканал CNN со ссылкой на двух западных чиновников и высокопоставленного представителя Пентагона
отмечал, что наступательные действия украинских войск продемонстрировали не такой заметный успех, как ожидали союзники Киева, в то время как компетентность российских сил выше, чем рассчитывал Запад.
Или захлебнется в крови. В Британии назвали единственный выход для ВСУ