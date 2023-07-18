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"Нет шансов". В Британии признали горькую правду о России - РИА Новости, 18.07.2023
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16:19 18.07.2023 (обновлено: 18:21 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/britaniya-1884893279.html
"Нет шансов". В Британии признали горькую правду о России
"Нет шансов". В Британии признали горькую правду о России - РИА Новости, 18.07.2023
"Нет шансов". В Британии признали горькую правду о России
Читатели The Telegraph осудили министра обороны Великобритании Бена Уоллеса за решение сократить личный состав вооруженных сил и начать инвестировать в... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T16:19
2023-07-18T18:21
в мире
россия
киев
великобритания
бен уоллес
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Читатели The Telegraph осудили министра обороны Великобритании Бена Уоллеса за решение сократить личный состав вооруженных сил и начать инвестировать в технологии."Я считаю, что раз Уоллес мелет такую чепуху, то чем раньше он уйдет, тем лучше", — написал комментатор."Уроки Украины"… Ну вот и не ввязывайтесь во все подряд конфликты по всему миру", — поддержал второй."Клоунада продолжается. А в бой наши танки кто поведет — Санта-Клаус?" — задался вопросом третий."Мы даже остановить безоружных людей в лодках не можем. А против той же России у нас и вовсе ни единого шанса!" — съязвил читатель."Совершенно неважно, насколько высокотехнологичная у тебя армия. Если она не в силах защитить всю страну, ее обойдут с фланга, захватят и уничтожат. Рано или поздно этим все и кончится", — резюмировали в дискуссии.Западные СМИ признают, что украинские военные столкнулись со множеством проблем в ходе контрнаступления. Так, американская газета New York Times писала, что российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с помощью ПВО. А телеканал CNN со ссылкой на двух западных чиновников и высокопоставленного представителя Пентагона отмечал, что наступательные действия украинских войск продемонстрировали не такой заметный успех, как ожидали союзники Киева, в то время как компетентность российских сил выше, чем рассчитывал Запад.
https://ria.ru/20230717/tank-1884515039.html
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в мире, россия, киев, великобритания, бен уоллес
В мире, Россия, Киев, Великобритания, Бен Уоллес
"Нет шансов". В Британии признали горькую правду о России

Читатели Telegraph осудили решение британского министра обороны Уоллеса сократить армию

© AP Photo / Michal DyjukМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Читатели The Telegraph осудили министра обороны Великобритании Бена Уоллеса за решение сократить личный состав вооруженных сил и начать инвестировать в технологии.
"Я считаю, что раз Уоллес мелет такую чепуху, то чем раньше он уйдет, тем лучше", — написал комментатор.
"Уроки Украины"… Ну вот и не ввязывайтесь во все подряд конфликты по всему миру", — поддержал второй.
"Клоунада продолжается. А в бой наши танки кто поведет — Санта-Клаус?" — задался вопросом третий.
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"Мы даже остановить безоружных людей в лодках не можем. А против той же России у нас и вовсе ни единого шанса!" — съязвил читатель.
"Совершенно неважно, насколько высокотехнологичная у тебя армия. Если она не в силах защитить всю страну, ее обойдут с фланга, захватят и уничтожат. Рано или поздно этим все и кончится", — резюмировали в дискуссии.
Западные СМИ признают, что украинские военные столкнулись со множеством проблем в ходе контрнаступления. Так, американская газета New York Times писала, что российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с помощью ПВО. А телеканал CNN со ссылкой на двух западных чиновников и высокопоставленного представителя Пентагона отмечал, что наступательные действия украинских войск продемонстрировали не такой заметный успех, как ожидали союзники Киева, в то время как компетентность российских сил выше, чем рассчитывал Запад.
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