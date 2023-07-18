https://ria.ru/20230718/britaniya-1884893279.html

"Нет шансов". В Британии признали горькую правду о России

"Нет шансов". В Британии признали горькую правду о России - РИА Новости, 18.07.2023

"Нет шансов". В Британии признали горькую правду о России

Читатели The Telegraph осудили министра обороны Великобритании Бена Уоллеса за решение сократить личный состав вооруженных сил и начать инвестировать в... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T16:19

2023-07-18T16:19

2023-07-18T18:21

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россия

киев

великобритания

бен уоллес

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Читатели The Telegraph осудили министра обороны Великобритании Бена Уоллеса за решение сократить личный состав вооруженных сил и начать инвестировать в технологии."Я считаю, что раз Уоллес мелет такую чепуху, то чем раньше он уйдет, тем лучше", — написал комментатор."Уроки Украины"… Ну вот и не ввязывайтесь во все подряд конфликты по всему миру", — поддержал второй."Клоунада продолжается. А в бой наши танки кто поведет — Санта-Клаус?" — задался вопросом третий."Мы даже остановить безоружных людей в лодках не можем. А против той же России у нас и вовсе ни единого шанса!" — съязвил читатель."Совершенно неважно, насколько высокотехнологичная у тебя армия. Если она не в силах защитить всю страну, ее обойдут с фланга, захватят и уничтожат. Рано или поздно этим все и кончится", — резюмировали в дискуссии.Западные СМИ признают, что украинские военные столкнулись со множеством проблем в ходе контрнаступления. Так, американская газета New York Times писала, что российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с помощью ПВО. А телеканал CNN со ссылкой на двух западных чиновников и высокопоставленного представителя Пентагона отмечал, что наступательные действия украинских войск продемонстрировали не такой заметный успех, как ожидали союзники Киева, в то время как компетентность российских сил выше, чем рассчитывал Запад.

https://ria.ru/20230717/tank-1884515039.html

https://ria.ru/20230718/vsu-1884812874.html

россия

киев

великобритания

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в мире, россия, киев, великобритания, бен уоллес