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В Болгарии безработный угрожал убить министра обороны из-за помощи Украине - РИА Новости, 18.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:00 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/bolgarii-1884857711.html
В Болгарии безработный угрожал убить министра обороны из-за помощи Украине
В Болгарии безработный угрожал убить министра обороны из-за помощи Украине - РИА Новости, 18.07.2023
В Болгарии безработный угрожал убить министра обороны из-за помощи Украине
Правоохранители Болгарии задержали безработного, который угрожал убить министра обороны страны Тодора Тагарева из-за оказания помощи Украине, сообщает газета... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T14:00
2023-07-18T14:00
специальная военная операция на украине
в мире
болгария
украина
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Правоохранители Болгарии задержали безработного, который угрожал убить министра обороны страны Тодора Тагарева из-за оказания помощи Украине, сообщает газета "24 часа". Министр получил сообщение с угрозами через социальные сети 4 июля от пользователя с полуанонимным профилем. Как выяснилось, автором послания был 39-летний безработный Григор Димов. В связи с происшествием образовано досудебное производство по делу об угрозе убийства. Софийская районная прокуратура предъявила обвинения Димову. Он был задержан на 72 часа. В суд будет направлено ходатайство о рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Правительство премьера Николая Денкова занимает позицию о необходимости оказания помощи Украине, в том числе военной. В конце июня министр обороны Тагарев объявил о предоставлении Киеву второго пакета военно-технической помощи. Угрозы ему были направлены непосредственно перед визитом в Киев Владимира Зеленского, который встречался с болгарскими руководителями и в том числе с Тагаревым.
https://ria.ru/20230630/ukraina-1881342349.html
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в мире, болгария, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Болгария, Украина
В Болгарии безработный угрожал убить министра обороны из-за помощи Украине

"24 часа": безработный в Болгарии угрожал убить министра обороны Тагарева из-за помощи ВСУ

© Flickr / Alex Lovell-TroyФлаг Болгарии
Флаг Болгарии - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© Flickr / Alex Lovell-Troy
Флаг Болгарии. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Правоохранители Болгарии задержали безработного, который угрожал убить министра обороны страны Тодора Тагарева из-за оказания помощи Украине, сообщает газета "24 часа".
Министр получил сообщение с угрозами через социальные сети 4 июля от пользователя с полуанонимным профилем. Как выяснилось, автором послания был 39-летний безработный Григор Димов.
В связи с происшествием образовано досудебное производство по делу об угрозе убийства. Софийская районная прокуратура предъявила обвинения Димову. Он был задержан на 72 часа.
В суд будет направлено ходатайство о рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Правительство премьера Николая Денкова занимает позицию о необходимости оказания помощи Украине, в том числе военной. В конце июня министр обороны Тагарев объявил о предоставлении Киеву второго пакета военно-технической помощи. Угрозы ему были направлены непосредственно перед визитом в Киев Владимира Зеленского, который встречался с болгарскими руководителями и в том числе с Тагаревым.
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