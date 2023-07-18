Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура потребовала взыскать с Блиновской более 918 миллионов рублей - РИА Новости, 18.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
12:04 18.07.2023 (обновлено: 12:48 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/blinovskaya-1884824679.html
Прокуратура потребовала взыскать с Блиновской более 918 миллионов рублей
Прокуратура потребовала взыскать с Блиновской более 918 миллионов рублей - РИА Новости, 18.07.2023
Прокуратура потребовала взыскать с Блиновской более 918 миллионов рублей
Прокуратура Москвы просит взыскать с блогера Елены Блиновской 918,9 миллиона рублей в счет возмещения ущерба, нанесенного инкриминируемым ей преступлением,... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T12:04
2023-07-18T12:48
шоубиз
москва
россия
елена блиновская
людмила нефедова
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879528703_0:296:3041:2007_1920x0_80_0_0_a6e559ad08581975003d1df0c5c14c7b.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Прокуратура Москвы просит взыскать с блогера Елены Блиновской 918,9 миллиона рублей в счет возмещения ущерба, нанесенного инкриминируемым ей преступлением, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова."Прокуратура Москвы просит взыскать с ИП Блиновской Е.О. в доход Российской Федерации денежные средства в размере 918 908 197 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе РФ в результате совершенного налогового преступления", - сказала Нефедова.По ее словам, соответствующее исковое заявление сделано прокуратурой Москвы в рамках расследования уголовного дела.По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 года налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.Прокуратура Москвы отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, мужчине нельзя пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях его не ограничили.
https://ria.ru/20230714/arest-1884296600.html
https://ria.ru/20230703/blogery-1881932316.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879528703_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_e0f06e561e5c9f6156cc18438f458e6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, елена блиновская, людмила нефедова, следственный комитет россии (ск рф)
Шоубиз, Москва, Россия, Елена Блиновская, Людмила Нефедова, Следственный комитет России (СК РФ)
Прокуратура потребовала взыскать с Блиновской более 918 миллионов рублей

Прокуратура просит взыскать с Блиновской 918,9 миллиона рублей в счет возмещения ущерба

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская в Пресненском суде Москвы
Блогер Елена Блиновская в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Блогер Елена Блиновская в Пресненском суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Прокуратура Москвы просит взыскать с блогера Елены Блиновской 918,9 миллиона рублей в счет возмещения ущерба, нанесенного инкриминируемым ей преступлением, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.
"Прокуратура Москвы просит взыскать с ИП Блиновской Е.О. в доход Российской Федерации денежные средства в размере 918 908 197 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе РФ в результате совершенного налогового преступления", - сказала Нефедова.
Блогер Валерия Чекалина - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Суд решит, переводить ли под домашний арест блогера Лерчек 21 июля
14 июля, 20:27
По ее словам, соответствующее исковое заявление сделано прокуратурой Москвы в рамках расследования уголовного дела.
По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 года налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.
Прокуратура Москвы отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, мужчине нельзя пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях его не ограничили.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
В Госдуме предложили сажать блогеров, "помогающих врагу экономически"
3 июля, 14:47
 
ШоубизМоскваРоссияЕлена БлиновскаяЛюдмила НефедоваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала