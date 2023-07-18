https://ria.ru/20230718/blinovskaya-1884824679.html

Прокуратура потребовала взыскать с Блиновской более 918 миллионов рублей

Прокуратура потребовала взыскать с Блиновской более 918 миллионов рублей - РИА Новости, 18.07.2023

Прокуратура потребовала взыскать с Блиновской более 918 миллионов рублей

Прокуратура Москвы просит взыскать с блогера Елены Блиновской 918,9 миллиона рублей в счет возмещения ущерба, нанесенного инкриминируемым ей преступлением,... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T12:04

2023-07-18T12:04

2023-07-18T12:48

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елена блиновская

людмила нефедова

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Прокуратура Москвы просит взыскать с блогера Елены Блиновской 918,9 миллиона рублей в счет возмещения ущерба, нанесенного инкриминируемым ей преступлением, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова."Прокуратура Москвы просит взыскать с ИП Блиновской Е.О. в доход Российской Федерации денежные средства в размере 918 908 197 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе РФ в результате совершенного налогового преступления", - сказала Нефедова.По ее словам, соответствующее исковое заявление сделано прокуратурой Москвы в рамках расследования уголовного дела.По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 года налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.Прокуратура Москвы отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, мужчине нельзя пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях его не ограничили.

https://ria.ru/20230714/arest-1884296600.html

https://ria.ru/20230703/blogery-1881932316.html

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москва, россия, елена блиновская, людмила нефедова, следственный комитет россии (ск рф)