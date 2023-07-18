Госдеп ведет кампанию против обвинений в нарушении конвенции по биооружию
Минобороны: Госдеп ведет кампанию против обвинений в нарушении конвенции по биооружию
© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Госдепартамент развернул информационную кампанию против выдвигаемых Россией обвинений в нарушении американскими военными конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Кириллов отметил, что, несмотря на "жесткую западную цензуру", публикуемая Минобороны РФ информация была услышана многими иностранными СМИ, которые опубликовали материалы о нарушениях техники безопасности в американских биолабораториях, усилении функций патогенов в Бостонском университете и переносе незавершенных украинских проектов на территорию других стран.
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"Одновременно Госдепартаментом США была развернута активная информационно-пропагандистская кампания по нейтрализации выдвигаемых Россией обвинений в нарушении американскими военными биологами положений Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия", - сказал Кириллов.
По его словам, "важная" роль в указанной работе отводится международному научно-техническому центру (МНТЦ).
"Данная организация финансирует проведение в сети интернет мероприятий по борьбе с информацией о биолабораториях США на Украине и формированию позитивного восприятия проектов Вашингтона на постсоветском пространстве", - заявил генерал.
Как уточнил Кириллов, соответствующий контракт был заключен МНТЦ с американской консалтинговой фирмой "Вуден Хорс Стратеджис" ("Wooden Horse Strategies").
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"В соответствии с контрактными документами предусмотрено размещение соответствующих материалов не реже восьми раз в месяц, а также мониторинг появляющихся в сети "пророссийских" публикаций на эту тему и оперативное реагирование на них, включая блокировку доступа", - добавил генерал.