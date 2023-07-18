https://ria.ru/20230718/biooruzhie-1884876808.html

Госдеп ведет кампанию против обвинений в нарушении конвенции по биооружию

Госдеп ведет кампанию против обвинений в нарушении конвенции по биооружию - РИА Новости, 18.07.2023

Госдеп ведет кампанию против обвинений в нарушении конвенции по биооружию

Госдепартамент развернул информационную кампанию против выдвигаемых Россией обвинений в нарушении американскими военными конвенции о запрещении биологического и РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T15:21

2023-07-18T15:21

2023-07-18T15:23

россия

сша

игорь кириллов

государственный департамент сша

в мире

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Госдепартамент развернул информационную кампанию против выдвигаемых Россией обвинений в нарушении американскими военными конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Кириллов отметил, что, несмотря на "жесткую западную цензуру", публикуемая Минобороны РФ информация была услышана многими иностранными СМИ, которые опубликовали материалы о нарушениях техники безопасности в американских биолабораториях, усилении функций патогенов в Бостонском университете и переносе незавершенных украинских проектов на территорию других стран. "Одновременно Госдепартаментом США была развернута активная информационно-пропагандистская кампания по нейтрализации выдвигаемых Россией обвинений в нарушении американскими военными биологами положений Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия", - сказал Кириллов. По его словам, "важная" роль в указанной работе отводится международному научно-техническому центру (МНТЦ). "Данная организация финансирует проведение в сети интернет мероприятий по борьбе с информацией о биолабораториях США на Украине и формированию позитивного восприятия проектов Вашингтона на постсоветском пространстве", - заявил генерал. Как уточнил Кириллов, соответствующий контракт был заключен МНТЦ с американской консалтинговой фирмой "Вуден Хорс Стратеджис" ("Wooden Horse Strategies"). "В соответствии с контрактными документами предусмотрено размещение соответствующих материалов не реже восьми раз в месяц, а также мониторинг появляющихся в сети "пророссийских" публикаций на эту тему и оперативное реагирование на них, включая блокировку доступа", - добавил генерал.

https://ria.ru/20230619/biooruzhie-1879095782.html

https://ria.ru/20230412/biooruzhie-1864745384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, игорь кириллов, государственный департамент сша, в мире