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Госдеп ведет кампанию против обвинений в нарушении конвенции по биооружию - РИА Новости, 18.07.2023
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15:21 18.07.2023 (обновлено: 15:23 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/biooruzhie-1884876808.html
Госдеп ведет кампанию против обвинений в нарушении конвенции по биооружию
Госдеп ведет кампанию против обвинений в нарушении конвенции по биооружию - РИА Новости, 18.07.2023
Госдеп ведет кампанию против обвинений в нарушении конвенции по биооружию
Госдепартамент развернул информационную кампанию против выдвигаемых Россией обвинений в нарушении американскими военными конвенции о запрещении биологического и РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T15:21
2023-07-18T15:23
россия
сша
игорь кириллов
государственный департамент сша
в мире
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Госдепартамент развернул информационную кампанию против выдвигаемых Россией обвинений в нарушении американскими военными конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Кириллов отметил, что, несмотря на "жесткую западную цензуру", публикуемая Минобороны РФ информация была услышана многими иностранными СМИ, которые опубликовали материалы о нарушениях техники безопасности в американских биолабораториях, усилении функций патогенов в Бостонском университете и переносе незавершенных украинских проектов на территорию других стран. "Одновременно Госдепартаментом США была развернута активная информационно-пропагандистская кампания по нейтрализации выдвигаемых Россией обвинений в нарушении американскими военными биологами положений Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия", - сказал Кириллов. По его словам, "важная" роль в указанной работе отводится международному научно-техническому центру (МНТЦ). "Данная организация финансирует проведение в сети интернет мероприятий по борьбе с информацией о биолабораториях США на Украине и формированию позитивного восприятия проектов Вашингтона на постсоветском пространстве", - заявил генерал. Как уточнил Кириллов, соответствующий контракт был заключен МНТЦ с американской консалтинговой фирмой "Вуден Хорс Стратеджис" ("Wooden Horse Strategies"). "В соответствии с контрактными документами предусмотрено размещение соответствующих материалов не реже восьми раз в месяц, а также мониторинг появляющихся в сети "пророссийских" публикаций на эту тему и оперативное реагирование на них, включая блокировку доступа", - добавил генерал.
https://ria.ru/20230619/biooruzhie-1879095782.html
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россия, сша, игорь кириллов, государственный департамент сша, в мире
Россия, США, Игорь Кириллов, Государственный департамент США, В мире
Госдеп ведет кампанию против обвинений в нарушении конвенции по биооружию

Минобороны: Госдеп ведет кампанию против обвинений в нарушении конвенции по биооружию

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Госдепартамент развернул информационную кампанию против выдвигаемых Россией обвинений в нарушении американскими военными конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Кириллов отметил, что, несмотря на "жесткую западную цензуру", публикуемая Минобороны РФ информация была услышана многими иностранными СМИ, которые опубликовали материалы о нарушениях техники безопасности в американских биолабораториях, усилении функций патогенов в Бостонском университете и переносе незавершенных украинских проектов на территорию других стран.
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«
"Одновременно Госдепартаментом США была развернута активная информационно-пропагандистская кампания по нейтрализации выдвигаемых Россией обвинений в нарушении американскими военными биологами положений Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия", - сказал Кириллов.
По его словам, "важная" роль в указанной работе отводится международному научно-техническому центру (МНТЦ).
"Данная организация финансирует проведение в сети интернет мероприятий по борьбе с информацией о биолабораториях США на Украине и формированию позитивного восприятия проектов Вашингтона на постсоветском пространстве", - заявил генерал.
Как уточнил Кириллов, соответствующий контракт был заключен МНТЦ с американской консалтинговой фирмой "Вуден Хорс Стратеджис" ("Wooden Horse Strategies").
«
"В соответствии с контрактными документами предусмотрено размещение соответствующих материалов не реже восьми раз в месяц, а также мониторинг появляющихся в сети "пророссийских" публикаций на эту тему и оперативное реагирование на них, включая блокировку доступа", - добавил генерал.
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