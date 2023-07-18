https://ria.ru/20230718/aysberg-1884938429.html

В ААНИИ рассказали о судьбе "проснувшегося" в Антарктиде айсберга

В ААНИИ рассказали о судьбе "проснувшегося" в Антарктиде айсберга - РИА Новости, 18.07.2023

В ААНИИ рассказали о судьбе "проснувшегося" в Антарктиде айсберга

"Проснувшийся" крупнейший айсберг на планете может "уплыть" на восток, за пролив Дрейка и начать разрушаться под воздействием более теплых течений, рассказали... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T19:30

2023-07-18T19:30

2023-07-18T20:01

наука

антарктида

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. "Проснувшийся" крупнейший айсберг на планете может "уплыть" на восток, за пролив Дрейка и начать разрушаться под воздействием более теплых течений, рассказали РИА Новости в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института. Ранее в институте сообщили, что самый крупный на планете айсберг А23а, севший на мель в море Уэделла около 30 лет назад, начал активный дрейф со скоростью свыше 150 километров в месяц вдоль берегов Антарктиды. "Айсберг может быть вовлечен в так называемый круговорот Уэделла - это медленное течение моря Уэделла, которое понесет его сначала на запад, а затем на север. Постепенно айсберг может быть вынесен восточнее пролива Дрейка. Со временем под действием более теплых течений, волн и ветра он будет разрушаться", - говорится в сообщении. В институте уточнили, что для навигации айсберг практически не представляет угрозы, он хорошо виден со спутников, поэтому современные судовые системы обнаружат его с далекого расстояния.

https://ria.ru/20230301/lednik-1855001647.html

антарктида

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антарктида