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Нижегородская область получит миллиард рублей для закупки новых автобусов
Нижегородская область получит миллиард рублей для закупки новых автобусов - РИА Новости, 18.07.2023
Нижегородская область получит миллиард рублей для закупки новых автобусов
Нижегородская область в рамках специальных казначейских кредитов получит из федерального бюджета 1,1 миллиарда рублей для закупки 173 новых автобусов, сообщает... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T13:12
2023-07-18T13:12
2023-07-18T13:12
нижегородская область
глеб никитин
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл — РИА Новости. Нижегородская область в рамках специальных казначейских кредитов получит из федерального бюджета 1,1 миллиарда рублей для закупки 173 новых автобусов, сообщает пресс-служба правительства региона. Решение было принято в ходе президиума правительственной комиссии по региональному развитию Российской Федерации. Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, новые автобусы предназначены для 93 муниципальных и межмуниципальных маршрутов, охватывающих Нижегородскую агломерацию. "Наиболее масштабное обновление подвижного состава планируем в муниципалитетах, входящих в полюсы роста, где ухудшение транспортного обслуживания жителей из-за износа подвижного состава становится одним из ключевых инфраструктурных ограничений. В первую очередь, речь идет о территориях, входящих в состав Нижегородской агломерации: Городецкий, Богородский, Балахнинский округа и городской округ город Арзамас", — цитирует пресс-служба слова Никитина. На выделенные средства планируется закупка 87 автобусов среднего класса и 86 автобусов малого класса. Они заменят работающий сегодня подвижной состав, износ которого составляет около 89%. Закупить новые автобусы планируется уже в 2023 году. Преимущественно будет приобретаться транспорт, работающий на метане. Отмечается, что это позволит пассажирским предприятиям не только улучшить качество и безопасность перевозок, но и существенно снизить затраты на обслуживание и ремонт подвижного состава. Подчеркивается, что правительство Нижегородской области проводит системные мероприятия по улучшению транспортного обслуживания населения. Так, в августе 2022 года в Нижнем Новгороде была реализована возможность пользоваться льготными проездными и пересадочными тарифами в маршрутных такси наравне с автобусами "Нижегородпассажиравтотранса". "Значительный импульс в развитии получает электротранспорт. До конца 2026 года планируется закупить 170 новых трамвайных вагонов, обновить 149,3 километра трамвайных путей. За счет снятия инфраструктурных ограничений скорость движения трамваев возрастет на 45%. Первые новые вагоны "МиНиН" уже работают на городских маршрутах. Кроме того, планируется закупка 113 электробусов и 53 зарядных станций в рамках федеральной субсидии", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20230710/promyshlennost-1883400187.html
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глеб никитин, нижний новгород
Нижегородская область, Глеб Никитин, Нижний Новгород
Нижегородская область получит миллиард рублей для закупки новых автобусов
Нижегородская область получит миллиард рублей для закупки 173 новых автобусов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл — РИА Новости. Нижегородская область в рамках специальных казначейских кредитов получит из федерального бюджета 1,1 миллиарда рублей для закупки 173 новых автобусов, сообщает пресс-служба правительства региона.
Решение было принято в ходе президиума правительственной комиссии по региональному развитию Российской Федерации.
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Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
, новые автобусы предназначены для 93 муниципальных и межмуниципальных маршрутов, охватывающих Нижегородскую агломерацию.
"Наиболее масштабное обновление подвижного состава планируем в муниципалитетах, входящих в полюсы роста, где ухудшение транспортного обслуживания жителей из-за износа подвижного состава становится одним из ключевых инфраструктурных ограничений. В первую очередь, речь идет о территориях, входящих в состав Нижегородской агломерации: Городецкий, Богородский, Балахнинский округа и городской округ город Арзамас", — цитирует пресс-служба слова Никитина.
На выделенные средства планируется закупка 87 автобусов среднего класса и 86 автобусов малого класса. Они заменят работающий сегодня подвижной состав, износ которого составляет около 89%. Закупить новые автобусы планируется уже в 2023 году. Преимущественно будет приобретаться транспорт, работающий на метане. Отмечается, что это позволит пассажирским предприятиям не только улучшить качество и безопасность перевозок, но и существенно снизить затраты на обслуживание и ремонт подвижного состава.
Подчеркивается, что правительство Нижегородской области проводит системные мероприятия по улучшению транспортного обслуживания населения. Так, в августе 2022 года в Нижнем Новгороде
была реализована возможность пользоваться льготными проездными и пересадочными тарифами в маршрутных такси наравне с автобусами "Нижегородпассажиравтотранса".
"Значительный импульс в развитии получает электротранспорт. До конца 2026 года планируется закупить 170 новых трамвайных вагонов, обновить 149,3 километра трамвайных путей. За счет снятия инфраструктурных ограничений скорость движения трамваев возрастет на 45%. Первые новые вагоны "МиНиН" уже работают на городских маршрутах. Кроме того, планируется закупка 113 электробусов и 53 зарядных станций в рамках федеральной субсидии", - подчеркивается в сообщении.
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