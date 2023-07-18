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Нижегородская область получит миллиард рублей для закупки новых автобусов - РИА Новости, 18.07.2023
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Нижегородская область
 
13:12 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/avtobusy-1884846101.html
Нижегородская область получит миллиард рублей для закупки новых автобусов
Нижегородская область получит миллиард рублей для закупки новых автобусов - РИА Новости, 18.07.2023
Нижегородская область получит миллиард рублей для закупки новых автобусов
Нижегородская область в рамках специальных казначейских кредитов получит из федерального бюджета 1,1 миллиарда рублей для закупки 173 новых автобусов, сообщает... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T13:12
2023-07-18T13:12
нижегородская область
глеб никитин
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл — РИА Новости. Нижегородская область в рамках специальных казначейских кредитов получит из федерального бюджета 1,1 миллиарда рублей для закупки 173 новых автобусов, сообщает пресс-служба правительства региона. Решение было принято в ходе президиума правительственной комиссии по региональному развитию Российской Федерации. Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, новые автобусы предназначены для 93 муниципальных и межмуниципальных маршрутов, охватывающих Нижегородскую агломерацию. "Наиболее масштабное обновление подвижного состава планируем в муниципалитетах, входящих в полюсы роста, где ухудшение транспортного обслуживания жителей из-за износа подвижного состава становится одним из ключевых инфраструктурных ограничений. В первую очередь, речь идет о территориях, входящих в состав Нижегородской агломерации: Городецкий, Богородский, Балахнинский округа и городской округ город Арзамас", — цитирует пресс-служба слова Никитина. На выделенные средства планируется закупка 87 автобусов среднего класса и 86 автобусов малого класса. Они заменят работающий сегодня подвижной состав, износ которого составляет около 89%. Закупить новые автобусы планируется уже в 2023 году. Преимущественно будет приобретаться транспорт, работающий на метане. Отмечается, что это позволит пассажирским предприятиям не только улучшить качество и безопасность перевозок, но и существенно снизить затраты на обслуживание и ремонт подвижного состава. Подчеркивается, что правительство Нижегородской области проводит системные мероприятия по улучшению транспортного обслуживания населения. Так, в августе 2022 года в Нижнем Новгороде была реализована возможность пользоваться льготными проездными и пересадочными тарифами в маршрутных такси наравне с автобусами "Нижегородпассажиравтотранса". "Значительный импульс в развитии получает электротранспорт. До конца 2026 года планируется закупить 170 новых трамвайных вагонов, обновить 149,3 километра трамвайных путей. За счет снятия инфраструктурных ограничений скорость движения трамваев возрастет на 45%. Первые новые вагоны "МиНиН" уже работают на городских маршрутах. Кроме того, планируется закупка 113 электробусов и 53 зарядных станций в рамках федеральной субсидии", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20230710/promyshlennost-1883400187.html
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РИА Новости
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глеб никитин, нижний новгород
Нижегородская область, Глеб Никитин, Нижний Новгород
Нижегородская область получит миллиард рублей для закупки новых автобусов

Нижегородская область получит миллиард рублей для закупки 173 новых автобусов

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкНижний Новгород
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Нижний Новгород. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл — РИА Новости. Нижегородская область в рамках специальных казначейских кредитов получит из федерального бюджета 1,1 миллиарда рублей для закупки 173 новых автобусов, сообщает пресс-служба правительства региона.
Решение было принято в ходе президиума правительственной комиссии по региональному развитию Российской Федерации.
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Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, новые автобусы предназначены для 93 муниципальных и межмуниципальных маршрутов, охватывающих Нижегородскую агломерацию.
"Наиболее масштабное обновление подвижного состава планируем в муниципалитетах, входящих в полюсы роста, где ухудшение транспортного обслуживания жителей из-за износа подвижного состава становится одним из ключевых инфраструктурных ограничений. В первую очередь, речь идет о территориях, входящих в состав Нижегородской агломерации: Городецкий, Богородский, Балахнинский округа и городской округ город Арзамас", — цитирует пресс-служба слова Никитина.
На выделенные средства планируется закупка 87 автобусов среднего класса и 86 автобусов малого класса. Они заменят работающий сегодня подвижной состав, износ которого составляет около 89%. Закупить новые автобусы планируется уже в 2023 году. Преимущественно будет приобретаться транспорт, работающий на метане. Отмечается, что это позволит пассажирским предприятиям не только улучшить качество и безопасность перевозок, но и существенно снизить затраты на обслуживание и ремонт подвижного состава.
Подчеркивается, что правительство Нижегородской области проводит системные мероприятия по улучшению транспортного обслуживания населения. Так, в августе 2022 года в Нижнем Новгороде была реализована возможность пользоваться льготными проездными и пересадочными тарифами в маршрутных такси наравне с автобусами "Нижегородпассажиравтотранса".
"Значительный импульс в развитии получает электротранспорт. До конца 2026 года планируется закупить 170 новых трамвайных вагонов, обновить 149,3 километра трамвайных путей. За счет снятия инфраструктурных ограничений скорость движения трамваев возрастет на 45%. Первые новые вагоны "МиНиН" уже работают на городских маршрутах. Кроме того, планируется закупка 113 электробусов и 53 зарядных станций в рамках федеральной субсидии", - подчеркивается в сообщении.
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29 июня, 16:29
 
Нижегородская областьГлеб НикитинНижний Новгород
 
 
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