https://ria.ru/20230718/avtobusy-1884846101.html

Нижегородская область получит миллиард рублей для закупки новых автобусов

Нижегородская область получит миллиард рублей для закупки новых автобусов - РИА Новости, 18.07.2023

Нижегородская область получит миллиард рублей для закупки новых автобусов

Нижегородская область в рамках специальных казначейских кредитов получит из федерального бюджета 1,1 миллиарда рублей для закупки 173 новых автобусов, сообщает... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T13:12

2023-07-18T13:12

2023-07-18T13:12

нижегородская область

глеб никитин

нижний новгород

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155659/94/1556599468_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_155c3bcc8d6efaf31f343f94d7458553.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл — РИА Новости. Нижегородская область в рамках специальных казначейских кредитов получит из федерального бюджета 1,1 миллиарда рублей для закупки 173 новых автобусов, сообщает пресс-служба правительства региона. Решение было принято в ходе президиума правительственной комиссии по региональному развитию Российской Федерации. Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, новые автобусы предназначены для 93 муниципальных и межмуниципальных маршрутов, охватывающих Нижегородскую агломерацию. "Наиболее масштабное обновление подвижного состава планируем в муниципалитетах, входящих в полюсы роста, где ухудшение транспортного обслуживания жителей из-за износа подвижного состава становится одним из ключевых инфраструктурных ограничений. В первую очередь, речь идет о территориях, входящих в состав Нижегородской агломерации: Городецкий, Богородский, Балахнинский округа и городской округ город Арзамас", — цитирует пресс-служба слова Никитина. На выделенные средства планируется закупка 87 автобусов среднего класса и 86 автобусов малого класса. Они заменят работающий сегодня подвижной состав, износ которого составляет около 89%. Закупить новые автобусы планируется уже в 2023 году. Преимущественно будет приобретаться транспорт, работающий на метане. Отмечается, что это позволит пассажирским предприятиям не только улучшить качество и безопасность перевозок, но и существенно снизить затраты на обслуживание и ремонт подвижного состава. Подчеркивается, что правительство Нижегородской области проводит системные мероприятия по улучшению транспортного обслуживания населения. Так, в августе 2022 года в Нижнем Новгороде была реализована возможность пользоваться льготными проездными и пересадочными тарифами в маршрутных такси наравне с автобусами "Нижегородпассажиравтотранса". "Значительный импульс в развитии получает электротранспорт. До конца 2026 года планируется закупить 170 новых трамвайных вагонов, обновить 149,3 километра трамвайных путей. За счет снятия инфраструктурных ограничений скорость движения трамваев возрастет на 45%. Первые новые вагоны "МиНиН" уже работают на городских маршрутах. Кроме того, планируется закупка 113 электробусов и 53 зарядных станций в рамках федеральной субсидии", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20230710/promyshlennost-1883400187.html

https://ria.ru/20230629/turizm-1881209623.html

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

глеб никитин, нижний новгород