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Российская авиация нанесла удар по пункту дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 18.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 18.07.2023 (обновлено: 09:30 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/aviatsiya-1884770516.html
Российская авиация нанесла удар по пункту дислокации ВСУ в ДНР
Российская авиация нанесла удар по пункту дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 18.07.2023
Российская авиация нанесла удар по пункту дислокации ВСУ в ДНР
Авиация южной группировки войск нанесла удар управляемыми боеприпасами по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T05:03
2023-07-18T09:30
специальная военная операция на украине
северск
донецкая народная республика
краматорск
вадим астафьев
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Авиация южной группировки войск нанесла удар управляемыми боеприпасами по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев."Авиацией южной группировки войск нанесены удары управляемыми боеприпасами УПАБ-500 по пунктам временной дислокации 112-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка и Северск. Вертолетами армейской авиации группировки нанесены удары по скоплениям живой силы противника в районах Курдюмовки и Клещеевки", — сказал Астафьев.Кроме того, ракетчики поразили склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов, пункт расположения СБУ в Краматорске и пункты временной дислокации 3-й горно-штурмовой и 53-й механизированной бригад украинских войск в Константиновке."Артиллерией группировки нанесен огневой налет по складу боеприпасов противника в районе Верхнекаменского, — добавил Астафьев.В рамках контрбатарейной борьбы на огневых позициях удалось уничтожить минометы 120-миллиметрового калибра в районах населенных пунктов Белогоровка и Ступочки, заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230718/artilleriya-1884769635.html
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северск, донецкая народная республика, краматорск, вадим астафьев, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Северск, Донецкая Народная Республика, Краматорск, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российская авиация нанесла удар по пункту дислокации ВСУ в ДНР

Минобороны: российская авиация нанесла удар по пункту дислокации ВСУ в ДНР

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 группировки "Юг" во время боевого вылета в зоне проведения специальной военной операции
Ударный вертолет Ка-52 группировки Юг во время боевого вылета в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Ударный вертолет Ка-52 группировки "Юг" во время боевого вылета в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Авиация южной группировки войск нанесла удар управляемыми боеприпасами по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.
"Авиацией южной группировки войск нанесены удары управляемыми боеприпасами УПАБ-500 по пунктам временной дислокации 112-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка и Северск. Вертолетами армейской авиации группировки нанесены удары по скоплениям живой силы противника в районах Курдюмовки и Клещеевки", — сказал Астафьев.
Кроме того, ракетчики поразили склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов, пункт расположения СБУ в Краматорске и пункты временной дислокации 3-й горно-штурмовой и 53-й механизированной бригад украинских войск в Константиновке.
«
"Артиллерией группировки нанесен огневой налет по складу боеприпасов противника в районе Верхнекаменского, — добавил Астафьев.
В рамках контрбатарейной борьбы на огневых позициях удалось уничтожить минометы 120-миллиметрового калибра в районах населенных пунктов Белогоровка и Ступочки, заключил собеседник агентства.
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С ведет огонь - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеСеверскДонецкая Народная РеспубликаКраматорскВадим АстафьевВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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