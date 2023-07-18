https://ria.ru/20230718/aviatsiya-1884770516.html

Российская авиация нанесла удар по пункту дислокации ВСУ в ДНР

Российская авиация нанесла удар по пункту дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 18.07.2023

Российская авиация нанесла удар по пункту дислокации ВСУ в ДНР

Авиация южной группировки войск нанесла удар управляемыми боеприпасами по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T05:03

2023-07-18T05:03

2023-07-18T09:30

специальная военная операция на украине

северск

донецкая народная республика

краматорск

вадим астафьев

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Авиация южной группировки войск нанесла удар управляемыми боеприпасами по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев."Авиацией южной группировки войск нанесены удары управляемыми боеприпасами УПАБ-500 по пунктам временной дислокации 112-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка и Северск. Вертолетами армейской авиации группировки нанесены удары по скоплениям живой силы противника в районах Курдюмовки и Клещеевки", — сказал Астафьев.Кроме того, ракетчики поразили склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов, пункт расположения СБУ в Краматорске и пункты временной дислокации 3-й горно-штурмовой и 53-й механизированной бригад украинских войск в Константиновке."Артиллерией группировки нанесен огневой налет по складу боеприпасов противника в районе Верхнекаменского, — добавил Астафьев.В рамках контрбатарейной борьбы на огневых позициях удалось уничтожить минометы 120-миллиметрового калибра в районах населенных пунктов Белогоровка и Ступочки, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230718/artilleriya-1884769635.html

северск

донецкая народная республика

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северск, донецкая народная республика, краматорск, вадим астафьев, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, вооруженные силы рф, безопасность