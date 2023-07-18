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Российские военные успешно отразили 12 атак на Донецком направлении - РИА Новости, 18.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 18.07.2023 (обновлено: 13:35 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/ataki-1884832930.html
Российские военные успешно отразили 12 атак на Донецком направлении
Российские военные успешно отразили 12 атак на Донецком направлении - РИА Новости, 18.07.2023
Российские военные успешно отразили 12 атак на Донецком направлении
Войска Украины за сутки в ходе попыток наступать потеряли на донецком направлении до 400 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T12:26
2023-07-18T13:35
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
красногоровка
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Войска Украины за сутки в ходе попыток наступать потеряли на донецком направлении до 400 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.Как отметили в ведомстве, в течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступления на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях.В частности, уточнили в Минобороны, на донецком направлении в результате слаженных и активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии в течение суток успешно отражены 12 атак противника в районах населенных пунктов Первомайское, Веселое, Красногоровка, Марьинка и северо-западнее Клещеевки Донецкой народной республики.Кроме того, в районах населенных пунктов Ступочки, Константиновка и Красное Донецкой народной республики поражены скопления живой силы и техники Украины. В районе населенного пункта Красногоровка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады противника."В ходе боевых действий потери противника на данном направлении составили до 400 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США, три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы "МСТА-Б", а также орудия Д-20 и Д-30", - сказали в Минобороны.
https://ria.ru/20230717/tank-1884515039.html
донецкая народная республика
красногоровка
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донецкая народная республика, красногоровка, безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Красногоровка, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные успешно отразили 12 атак на Донецком направлении

Минобороны: ВС России за сутки успешно отразили 12 атак на Донецком направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Войска Украины за сутки в ходе попыток наступать потеряли на донецком направлении до 400 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, в течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступления на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях.
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В частности, уточнили в Минобороны, на донецком направлении в результате слаженных и активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии в течение суток успешно отражены 12 атак противника в районах населенных пунктов Первомайское, Веселое, Красногоровка, Марьинка и северо-западнее Клещеевки Донецкой народной республики.
Кроме того, в районах населенных пунктов Ступочки, Константиновка и Красное Донецкой народной республики поражены скопления живой силы и техники Украины. В районе населенного пункта Красногоровка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады противника.
"В ходе боевых действий потери противника на данном направлении составили до 400 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США, три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы "МСТА-Б", а также орудия Д-20 и Д-30", - сказали в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
17 июля, 16:11
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКрасногоровкаБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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