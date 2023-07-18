https://ria.ru/20230718/ataki-1884832930.html

Российские военные успешно отразили 12 атак на Донецком направлении

Российские военные успешно отразили 12 атак на Донецком направлении - РИА Новости, 18.07.2023

Российские военные успешно отразили 12 атак на Донецком направлении

Войска Украины за сутки в ходе попыток наступать потеряли на донецком направлении до 400 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T12:26

2023-07-18T12:26

2023-07-18T13:35

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

красногоровка

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Войска Украины за сутки в ходе попыток наступать потеряли на донецком направлении до 400 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.Как отметили в ведомстве, в течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступления на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях.В частности, уточнили в Минобороны, на донецком направлении в результате слаженных и активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии в течение суток успешно отражены 12 атак противника в районах населенных пунктов Первомайское, Веселое, Красногоровка, Марьинка и северо-западнее Клещеевки Донецкой народной республики.Кроме того, в районах населенных пунктов Ступочки, Константиновка и Красное Донецкой народной республики поражены скопления живой силы и техники Украины. В районе населенного пункта Красногоровка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады противника."В ходе боевых действий потери противника на данном направлении составили до 400 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США, три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы "МСТА-Б", а также орудия Д-20 и Д-30", - сказали в Минобороны.

https://ria.ru/20230717/tank-1884515039.html

донецкая народная республика

красногоровка

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донецкая народная республика, красногоровка, безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)