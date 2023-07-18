https://ria.ru/20230718/artilleriya-1884769635.html

Артиллеристы Западного военного округа уничтожили танк ВСУ под Кременной

Артиллеристы Западного военного округа уничтожили танк ВСУ под Кременной - РИА Новости, 18.07.2023

Артиллеристы Западного военного округа уничтожили танк ВСУ под Кременной

Артиллерийский расчёт САУ 2С19 "Мста-С" 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) уничтожил точным попаданием украинский танк при попытке... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T04:03

2023-07-18T04:03

2023-07-18T04:03

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

западный военный округ (зво)

безопасность

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ЛУГАНСК, 18 июл - РИА Новости. Артиллерийский расчёт САУ 2С19 "Мста-С" 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) уничтожил точным попаданием украинский танк при попытке ремонта гусеницы на сватовско-кременском направлении в Луганской народной республике, рассказал РИА Новости командир батареи с позывным "Шаман". "Сейчас была огневая задача, был танк, у него сбили гуслю (слетела гусеница), приехала к нему ремонтная команда, вот только что по нему отработали. Первый снаряд пристрелочный не долетел, второй снаряд пристрелочный перелетел, а третьим снарядом цель была поражена", - сообщил командир. По его словам, основная задача артиллеристов - вести контрбатарейную борьбу, а также работу по отдельным целям: танкам, БМП и пехоте противника. Удаление целей от российских позиций составляет от 1 до 15 километров. "Точная работа по танку - это не только везение, а большая кропотливая работа расчётов, разведчиков, лиц, которые рассчитывают установки, это опыт, который был набран за все время СВО. Мы постоянно, и день, и ночь, работаем возле орудий", - отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230717/vsu-1884693398.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, западный военный округ (зво), безопасность