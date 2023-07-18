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Артиллеристы Западного военного округа уничтожили танк ВСУ под Кременной - РИА Новости, 18.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:03 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/artilleriya-1884769635.html
Артиллеристы Западного военного округа уничтожили танк ВСУ под Кременной
Артиллеристы Западного военного округа уничтожили танк ВСУ под Кременной - РИА Новости, 18.07.2023
Артиллеристы Западного военного округа уничтожили танк ВСУ под Кременной
Артиллерийский расчёт САУ 2С19 "Мста-С" 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) уничтожил точным попаданием украинский танк при попытке... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T04:03
2023-07-18T04:03
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
западный военный округ (зво)
безопасность
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ЛУГАНСК, 18 июл - РИА Новости. Артиллерийский расчёт САУ 2С19 "Мста-С" 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) уничтожил точным попаданием украинский танк при попытке ремонта гусеницы на сватовско-кременском направлении в Луганской народной республике, рассказал РИА Новости командир батареи с позывным "Шаман". "Сейчас была огневая задача, был танк, у него сбили гуслю (слетела гусеница), приехала к нему ремонтная команда, вот только что по нему отработали. Первый снаряд пристрелочный не долетел, второй снаряд пристрелочный перелетел, а третьим снарядом цель была поражена", - сообщил командир. По его словам, основная задача артиллеристов - вести контрбатарейную борьбу, а также работу по отдельным целям: танкам, БМП и пехоте противника. Удаление целей от российских позиций составляет от 1 до 15 километров. "Точная работа по танку - это не только везение, а большая кропотливая работа расчётов, разведчиков, лиц, которые рассчитывают установки, это опыт, который был набран за все время СВО. Мы постоянно, и день, и ночь, работаем возле орудий", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230717/vsu-1884693398.html
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луганская народная республика, западный военный округ (зво), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Западный военный округ (ЗВО), Безопасность
Артиллеристы Западного военного округа уничтожили танк ВСУ под Кременной

Командир батареи: артиллеристы Западного военного округа уничтожили танк ВСУ под Кременной

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСамоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" ведет огонь
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С ведет огонь - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Самоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" ведет огонь. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 июл - РИА Новости. Артиллерийский расчёт САУ 2С19 "Мста-С" 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) уничтожил точным попаданием украинский танк при попытке ремонта гусеницы на сватовско-кременском направлении в Луганской народной республике, рассказал РИА Новости командир батареи с позывным "Шаман".
"Сейчас была огневая задача, был танк, у него сбили гуслю (слетела гусеница), приехала к нему ремонтная команда, вот только что по нему отработали. Первый снаряд пристрелочный не долетел, второй снаряд пристрелочный перелетел, а третьим снарядом цель была поражена", - сообщил командир.
По его словам, основная задача артиллеристов - вести контрбатарейную борьбу, а также работу по отдельным целям: танкам, БМП и пехоте противника. Удаление целей от российских позиций составляет от 1 до 15 километров.
"Точная работа по танку - это не только везение, а большая кропотливая работа расчётов, разведчиков, лиц, которые рассчитывают установки, это опыт, который был набран за все время СВО. Мы постоянно, и день, и ночь, работаем возле орудий", - отметил собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаЗападный военный округ (ЗВО)Безопасность
 
 
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