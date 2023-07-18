Рейтинг@Mail.ru
Ростовские школьники поучаствуют в акции "Игры народов России детям" - РИА Новости, 18.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область
Ростовская область
 
16:27 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/aktsiya-1884889259.html
Ростовские школьники поучаствуют в акции "Игры народов России детям"
Ростовские школьники поучаствуют в акции "Игры народов России детям" - РИА Новости, 18.07.2023
Ростовские школьники поучаствуют в акции "Игры народов России детям"
Школьники из Ростовской области примут участие в ежегодной акции "Культурная суббота. Игры народов России детям", в рамках которой смогут познакомиться со... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T16:27
2023-07-18T16:27
ростовская область
ростовская область
игорь гуськов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884893834_0:0:500:281_1920x0_80_0_0_a50255ab46b0226970a0a55dacf108b3.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл – РИА Новости. Школьники из Ростовской области примут участие в ежегодной акции "Культурная суббота. Игры народов России детям", в рамках которой смогут познакомиться со старинными играми разных регионов РФ, сообщает правительство региона. Акция "Культурная суббота. Игры народов России", направленная на популяризацию традиций народов Российской Федерации, пройдет по всей стране с 24 по 30 июля в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта Минкультуры и Минпросвещения РФ "Культура для школьников". "Донские школьники смогут познакомиться со старинными играми разных регионов России: Донецкой Народной Республики, Республики Мордовия, Республики Карелия, Карачаево-Черкесской Республики, Чукотского автономного округа, Воронежской и Вологодской областей, а также проявить свои творческие и организационные способности, присоединившись к акции", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора области Игоря Гуськова. Игры и забавы ярко выделяются в самобытной культуре каждого народа и являются неотъемлемой частью повседневной жизни, а также обязательным элементом праздничных мероприятий. С помощью народных игр дети не только весело проводят время, но и учатся ловкости и храбрости. Для участия в акции необходимо создать собственный видеоролик с традиционными играми своего региона, опубликовать его на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" и поставить хештег #игрыкдш. Обязательное условие – открытая страница с возможностью обратной связи. Все работы оценит экспертная комиссия в составе известных российских деятелей в области народной культуры. Жюри выберет 30 лучших роликов, которые будут размещены на портале "Культурадляшкольников.РФ". Имена победителей будут объявлены 22 августа 2023 года.
https://ria.ru/20230629/uchebniki-1881074731.html
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884893834_30:0:475:334_1920x0_80_0_0_25ee0ff2112e02728c30fb4fd7be2518.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, игорь гуськов
Ростовская область , Ростовская область, Игорь Гуськов

Ростовские школьники поучаствуют в акции "Игры народов России детям"

© Правительство Ростовской областиАфиша акции "Игры народов России детям"
Афиша акции Игры народов России детям
© Правительство Ростовской области
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл – РИА Новости. Школьники из Ростовской области примут участие в ежегодной акции "Культурная суббота. Игры народов России детям", в рамках которой смогут познакомиться со старинными играми разных регионов РФ, сообщает правительство региона.
Акция "Культурная суббота. Игры народов России", направленная на популяризацию традиций народов Российской Федерации, пройдет по всей стране с 24 по 30 июля в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта Минкультуры и Минпросвещения РФ "Культура для школьников".
"Донские школьники смогут познакомиться со старинными играми разных регионов России: Донецкой Народной Республики, Республики Мордовия, Республики Карелия, Карачаево-Черкесской Республики, Чукотского автономного округа, Воронежской и Вологодской областей, а также проявить свои творческие и организационные способности, присоединившись к акции", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора области Игоря Гуськова.
Игры и забавы ярко выделяются в самобытной культуре каждого народа и являются неотъемлемой частью повседневной жизни, а также обязательным элементом праздничных мероприятий. С помощью народных игр дети не только весело проводят время, но и учатся ловкости и храбрости.
Работники школы разбирают школьные учебники - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
На закупку учебников в Ростовской области направят полтора миллиарда рублей
29 июня, 11:40
Для участия в акции необходимо создать собственный видеоролик с традиционными играми своего региона, опубликовать его на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" и поставить хештег #игрыкдш. Обязательное условие – открытая страница с возможностью обратной связи.
Все работы оценит экспертная комиссия в составе известных российских деятелей в области народной культуры. Жюри выберет 30 лучших роликов, которые будут размещены на портале "Культурадляшкольников.РФ".
Имена победителей будут объявлены 22 августа 2023 года.
 
Ростовская областьРостовская областьИгорь Гуськов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала