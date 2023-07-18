https://ria.ru/20230718/aktsiya-1884889259.html
Ростовские школьники поучаствуют в акции "Игры народов России детям"
Ростовские школьники поучаствуют в акции "Игры народов России детям" - РИА Новости, 18.07.2023
Ростовские школьники поучаствуют в акции "Игры народов России детям"
Школьники из Ростовской области примут участие в ежегодной акции "Культурная суббота. Игры народов России детям", в рамках которой смогут познакомиться со... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T16:27
2023-07-18T16:27
2023-07-18T16:27
ростовская область
ростовская область
игорь гуськов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл – РИА Новости. Школьники из Ростовской области примут участие в ежегодной акции "Культурная суббота. Игры народов России детям", в рамках которой смогут познакомиться со старинными играми разных регионов РФ, сообщает правительство региона. Акция "Культурная суббота. Игры народов России", направленная на популяризацию традиций народов Российской Федерации, пройдет по всей стране с 24 по 30 июля в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта Минкультуры и Минпросвещения РФ "Культура для школьников". "Донские школьники смогут познакомиться со старинными играми разных регионов России: Донецкой Народной Республики, Республики Мордовия, Республики Карелия, Карачаево-Черкесской Республики, Чукотского автономного округа, Воронежской и Вологодской областей, а также проявить свои творческие и организационные способности, присоединившись к акции", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора области Игоря Гуськова. Игры и забавы ярко выделяются в самобытной культуре каждого народа и являются неотъемлемой частью повседневной жизни, а также обязательным элементом праздничных мероприятий. С помощью народных игр дети не только весело проводят время, но и учатся ловкости и храбрости. Для участия в акции необходимо создать собственный видеоролик с традиционными играми своего региона, опубликовать его на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" и поставить хештег #игрыкдш. Обязательное условие – открытая страница с возможностью обратной связи. Все работы оценит экспертная комиссия в составе известных российских деятелей в области народной культуры. Жюри выберет 30 лучших роликов, которые будут размещены на портале "Культурадляшкольников.РФ". Имена победителей будут объявлены 22 августа 2023 года.
https://ria.ru/20230629/uchebniki-1881074731.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, игорь гуськов
Ростовская область , Ростовская область, Игорь Гуськов
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл – РИА Новости. Школьники из Ростовской области примут участие в ежегодной акции "Культурная суббота. Игры народов России детям", в рамках которой смогут познакомиться со старинными играми разных регионов РФ, сообщает правительство региона.
Акция "Культурная суббота. Игры народов России", направленная на популяризацию традиций народов Российской Федерации, пройдет по всей стране с 24 по 30 июля в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта Минкультуры и Минпросвещения РФ "Культура для школьников".
"Донские школьники смогут познакомиться со старинными играми разных регионов России: Донецкой Народной Республики
, Республики Мордовия, Республики Карелия
, Карачаево-Черкесской Республики, Чукотского автономного округа
, Воронежской и Вологодской областей
, а также проявить свои творческие и организационные способности, присоединившись к акции", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора области Игоря Гуськова
.
Игры и забавы ярко выделяются в самобытной культуре каждого народа и являются неотъемлемой частью повседневной жизни, а также обязательным элементом праздничных мероприятий. С помощью народных игр дети не только весело проводят время, но и учатся ловкости и храбрости.
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Для участия в акции необходимо создать собственный видеоролик с традиционными играми своего региона, опубликовать его на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" и поставить хештег #игрыкдш. Обязательное условие – открытая страница с возможностью обратной связи.
Все работы оценит экспертная комиссия в составе известных российских деятелей в области народной культуры. Жюри выберет 30 лучших роликов, которые будут размещены на портале "Культурадляшкольников.РФ".
Имена победителей будут объявлены 22 августа 2023 года.