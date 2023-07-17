https://ria.ru/20230717/zerno-1884674656.html

Терпение лопнуло. Кто ответит за срыв зерновой сделки

Терпение лопнуло. Кто ответит за срыв зерновой сделки - РИА Новости, 17.07.2023

Терпение лопнуло. Кто ответит за срыв зерновой сделки

Москва приостановила участие в "черноморской инициативе" до тех пор, пока Запад не выполнит взятых на себя обязательств. Страны НАТО в растерянности: одни хотят РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T16:06

2023-07-17T16:06

2023-07-17T18:10

россия

москва

турция

дмитрий песков

реджеп тайип эрдоган

государственный департамент сша

мид кнр

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872319007_0:380:2720:1910_1920x0_80_0_0_a7eb4b39359ba52697c7d8a9bd5c2be5.jpg

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Москва приостановила участие в "черноморской инициативе" до тех пор, пока Запад не выполнит взятых на себя обязательств. Страны НАТО в растерянности: одни хотят уговорить Кремль, другие призывают к дальнейшей эскалации. О возможных сценариях развития событий — в материале РИА Новости. До лучшего предложенияПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о фактическом прекращении зерновой сделки. Он подчеркнул, что Москва немедленно вернется к соглашению, как только Запад выполнит все условия. И уточнил: теракт на Крымском мосту, от которого погибли два человека, не повлиял на принятие решения.Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Турция, Украина и секретариат ООН уведомлены о позиции Кремля. Совместный координационный центр в Стамбуле расформируют. Москва отзывает гарантии безопасности и сворачивает гуманитарный коридор в северо-западной части Черного моря."Полагаем, что пришло время проявить заявленную солидарность европейским союзникам Киева, которые могут вывозить украинское продовольствие через сухопутные коридоры. <…> Если же в западных столицах реально дорожат "черноморской инициативой", то пусть серьезно задумаются над выполнением своих обязательств и реальным изъятием из-под санкций российских удобрений и продовольствия. Только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений, Россия будет готова рассмотреть восстановление сделки", — отметили в МИД.По данным источников РИА Новости, в Анкаре с сожалением восприняли это известие. Реджеп Тайип Эрдоган надеется обсудить зерновую сделку с Владимиром Путиным во время его визита в Турцию — возможно, в августе. Также он намерен позвонить российскому коллеге.Турция и ООН до последнего момента пытались сохранить соглашение, пишет турецкая газета Aydınlık. Официальный представитель МИД Китая Мао Нин тоже выступал за продление сделки. При этом Пекин предлагал свои услуги для укрепления сотрудничества и формирования "большого международного консенсуса".А с Запада звучали только угрозы и обвинения. В частности, глава Госдепа США Энтони Блинкен сказал, что, если Москва откажется от соглашения, развивающимся странам придется голодать. Советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил: "Остальной мир посмотрит на это и скажет, что Россия отвернулась от обеспечения стран глобального Юга, Африки, Латинской Америки и Азии необходимым им продовольствием по доступным ценам. Думаю, это будет стоить России огромных дипломатических издержек".По мнению главы "Российского зернового союза" Аркадия Злочевского, "черноморскую инициативу" вообще не надо было поддерживать, так как она привела к тому, что российская пшеница стоила дешевле, чем у конкурентов. Иногда разница достигала 70 долларов за тонну.Переговоры продолжаютсяЗерновую сделку Россия и Украина заключили 22 июля 2022-го в Стамбуле при посредничестве ООН и Турции — на 120 дней с возможностью автоматического продления. Киеву гарантировали безопасный вывоз зерна по Черному морю. Кроме того, ООН и Россия подписали меморандум сроком на три года о снятии санкций на экспорт российской сельскохозяйственной продукции и удобрений.Двадцать девятого октября, после того как Киев нанес удар по российским кораблям в Севастополе, Москва приостановила соглашение. По данным Минобороны, для атаки ВСУ использовали зерновой коридор. Украина пообещала, что такого не повторится, и 2 ноября сделка возобновилась.Продлевали ее трижды, причем последние два раза — на 60 дней. Москва регулярно указывала, что меморандум с ООН не выполняется. Кроме того, в Кремле отмечают, что лишь малая часть вывезенного с Украины зерна попадает в беднейшие страны (меньше трех процентов, по оценке МИД). Западные страны даже для Россельхозбанка не вернули SWIFT. За год они согласились только на две уступки: проводить торги через дочернее предприятие (которое тоже может попасть под санкции) или через американский JP Morgan."Ну хватит, в конце концов. <…> Мы можем приостановить наше участие в этой сделке. И если все в очередной раз скажут, что данные нам обещания будут исполнены, ну пусть исполнят эти обещания и мы сразу же присоединимся к этой сделке", — сказал в конце прошлой недели Путин.Как было не будетГлавный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко уверен, что ноябрь 2022-го не повторится. "Зерновая сделка завершена, потому что Россия из нее вышла. Эта страница перевернута. Соответственно, мероприятий, которые Москва обязалась выполнять, больше не будет. Если кто-то попытается продолжить реализацию зерновой сделки, Москва предпримет силовые меры", — говорит он. По его словам, в данном случае не важно, чего хочет Турция, Украина или кто-то еще. Главное, что в военной и политической элите России есть консенсус на этот счет.С ним согласен аналитик Финансовой академии при правительстве России Денис Денисов. "Скорее всего, корабли с зерном уже не поплывут с Украины. Ни одна уважающая себя международная компания не застрахует такое путешествие. Теоретически Турция может дать собственные гарантии безопасности, но для этого ее военному флоту придется зайти в украинские порты. Россия однозначно расценит это как подключение члена НАТО к военному конфликту. В подобной ситуации вообще никто ни от чего не сможет застраховать", — рассуждает он.В октябре все могло бы быть точно так же, но тогда Москва все еще верила в ослабление санкций, продолжает эксперт. Сейчас этих иллюзий нет. Вместе с тем Денисов не исключает, что в будущем Турция или другие представители Запада все-таки смогут найти компромисс с Россией и зерновая сделка возобновится.

https://ria.ru/20230715/ukraina-1884250085.html

https://ria.ru/20230714/nato-1884029208.html

https://ria.ru/20230711/ukraina-1883348361.html

россия

москва

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, турция, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, государственный департамент сша, мид кнр, оон, политика