https://ria.ru/20230717/zaymy-1884702636.html

Самозанятые Подмосковья получили около 20 млн рублей льготных займов

Самозанятые Подмосковья получили около 20 млн рублей льготных займов - РИА Новости, 17.07.2023

Самозанятые Подмосковья получили около 20 млн рублей льготных займов

С начала текущего года самозанятые Подмосковья получили 58 льготных займов на общую сумму около 20 миллионов рублей в Московском областном фонде... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T17:05

2023-07-17T17:05

2023-07-17T17:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. С начала текущего года самозанятые Подмосковья получили 58 льготных займов на общую сумму около 20 миллионов рублей в Московском областном фонде микрофинансирования, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. "Сегодня в Московском областном фонде микрофинансирования работает семь программ, которыми могут воспользоваться предприниматели региона, в том числе одна программа — специально для самозанятых. С начала этого года по программе "Самозанятый" Фондом было выдано 58 займов на общую сумму порядка 20 миллионов рублей", — сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева. По информации пресс-службы, в рамках программы "Самозанятый" для предпринимателей, работающих в этом статусе, доступны займы до 500 тысяч рублей по ставке 7,5% годовых на срок до трех лет. На региональном портале госуслуг можно подать заявку онлайн. Более подробную информацию о программах Московского областного фонда микрофинансирования можно узнать на сайте фонда.

https://ria.ru/20230705/biznes-1882385179.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)