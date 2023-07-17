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Самозанятые Подмосковья получили около 20 млн рублей льготных займов
Самозанятые Подмосковья получили около 20 млн рублей льготных займов - РИА Новости, 17.07.2023
Самозанятые Подмосковья получили около 20 млн рублей льготных займов
С начала текущего года самозанятые Подмосковья получили 58 льготных займов на общую сумму около 20 миллионов рублей в Московском областном фонде... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T17:05
2023-07-17T17:05
2023-07-17T17:05
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. С начала текущего года самозанятые Подмосковья получили 58 льготных займов на общую сумму около 20 миллионов рублей в Московском областном фонде микрофинансирования, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. "Сегодня в Московском областном фонде микрофинансирования работает семь программ, которыми могут воспользоваться предприниматели региона, в том числе одна программа — специально для самозанятых. С начала этого года по программе "Самозанятый" Фондом было выдано 58 займов на общую сумму порядка 20 миллионов рублей", — сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева. По информации пресс-службы, в рамках программы "Самозанятый" для предпринимателей, работающих в этом статусе, доступны займы до 500 тысяч рублей по ставке 7,5% годовых на срок до трех лет. На региональном портале госуслуг можно подать заявку онлайн. Более подробную информацию о программах Московского областного фонда микрофинансирования можно узнать на сайте фонда.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. С начала текущего года самозанятые Подмосковья получили 58 льготных займов на общую сумму около 20 миллионов рублей в Московском областном фонде микрофинансирования, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
"Сегодня в Московском областном фонде микрофинансирования работает семь программ, которыми могут воспользоваться предприниматели региона, в том числе одна программа — специально для самозанятых. С начала этого года по программе "Самозанятый" Фондом было выдано 58 займов на общую сумму порядка 20 миллионов рублей", — сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья
Екатерина Зиновьева.
По информации пресс-службы, в рамках программы "Самозанятый" для предпринимателей, работающих в этом статусе, доступны займы до 500 тысяч рублей по ставке 7,5% годовых на срок до трех лет. На региональном портале госуслуг можно подать заявку онлайн. Более подробную информацию о программах Московского областного фонда микрофинансирования можно узнать на сайте фонда.
Самозанятые из Подмосковья смогут рассчитывать на господдержку