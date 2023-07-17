https://ria.ru/20230717/zasedanie-1884755539.html

Россия выступила против приглашения восьми стран Запада на заседание СБ ООН

Россия выступила против приглашения восьми стран Запада на заседание СБ ООН - РИА Новости, 17.07.2023

Россия выступила против приглашения восьми стран Запада на заседание СБ ООН

Россия выразила несогласие с решением пригласить на заседание Совета Безопасности ООН по Украине восемь стран — членов Евросоюза и НАТО, заявил первый... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T22:27

2023-07-17T22:27

2023-07-17T23:40

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ООН, 17 июл — РИА Новости. Россия выразила несогласие с решением пригласить на заседание Совета Безопасности ООН по Украине восемь стран — членов Евросоюза и НАТО, заявил первый заместитель постоянного представителя при организации Дмитрий Полянский. "В нарушение сложившейся практики британское председательство единолично приняло решение предоставить возможность выступить восьми государствам — членам ЕС и НАТО и их ближайшим союзникам, а также представителю самого ЕС", — указал он.Дипломат напомнил, что по устоявшейся практике в заседаниях по Украине по правилу 37 участвуют не более трех стран."Очевидно, что участники, руководствующиеся натовской дисциплиной, никакой добавленной стоимости дискуссии не принесут", — отметил зампред.В понедельник проходит заседание Совбеза ООН министерского уровня по украинской проблематике, председателем выступает глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. На следующий день, 18 июля, ожидается заседание Генассамблеи по этой же теме.

https://ria.ru/20230716/zasedanie-1884490559.html

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