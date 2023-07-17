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Россия выступила против приглашения восьми стран Запада на заседание СБ ООН - РИА Новости, 17.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:27 17.07.2023 (обновлено: 23:40 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/zasedanie-1884755539.html
Россия выступила против приглашения восьми стран Запада на заседание СБ ООН
Россия выступила против приглашения восьми стран Запада на заседание СБ ООН - РИА Новости, 17.07.2023
Россия выступила против приглашения восьми стран Запада на заседание СБ ООН
Россия выразила несогласие с решением пригласить на заседание Совета Безопасности ООН по Украине восемь стран — членов Евросоюза и НАТО, заявил первый... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T22:27
2023-07-17T23:40
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
оон
евросоюз
нато
дмитрий полянский
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ООН, 17 июл — РИА Новости. Россия выразила несогласие с решением пригласить на заседание Совета Безопасности ООН по Украине восемь стран — членов Евросоюза и НАТО, заявил первый заместитель постоянного представителя при организации Дмитрий Полянский. "В нарушение сложившейся практики британское председательство единолично приняло решение предоставить возможность выступить восьми государствам — членам ЕС и НАТО и их ближайшим союзникам, а также представителю самого ЕС", — указал он.Дипломат напомнил, что по устоявшейся практике в заседаниях по Украине по правилу 37 участвуют не более трех стран."Очевидно, что участники, руководствующиеся натовской дисциплиной, никакой добавленной стоимости дискуссии не принесут", — отметил зампред.В понедельник проходит заседание Совбеза ООН министерского уровня по украинской проблематике, председателем выступает глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. На следующий день, 18 июля, ожидается заседание Генассамблеи по этой же теме.
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в мире, россия, украина, оон, евросоюз, нато, дмитрий полянский, москва, джеймс клеверли, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, ООН, Евросоюз, НАТО, Дмитрий Полянский, Москва, Джеймс Клеверли, Великобритания
Россия выступила против приглашения восьми стран Запада на заседание СБ ООН

Россия выступила против приглашения восьми стран ЕС и НАТО на заседание СБ ООН по Украине

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Заседание СБ ООН. Архивное фото
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ООН, 17 июл — РИА Новости. Россия выразила несогласие с решением пригласить на заседание Совета Безопасности ООН по Украине восемь стран — членов Евросоюза и НАТО, заявил первый заместитель постоянного представителя при организации Дмитрий Полянский.
«
"В нарушение сложившейся практики британское председательство единолично приняло решение предоставить возможность выступить восьми государствам — членам ЕС и НАТО и их ближайшим союзникам, а также представителю самого ЕС", — указал он.
Дипломат напомнил, что по устоявшейся практике в заседаниях по Украине по правилу 37 участвуют не более трех стран.
"Очевидно, что участники, руководствующиеся натовской дисциплиной, никакой добавленной стоимости дискуссии не принесут", — отметил зампред.
В понедельник проходит заседание Совбеза ООН министерского уровня по украинской проблематике, председателем выступает глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. На следующий день, 18 июля, ожидается заседание Генассамблеи по этой же теме.
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Полянский пообещал Западу сюрпризы на заседании Совбеза ООН по Украине
16 июля, 19:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаООНЕвросоюзНАТОДмитрий ПолянскийМоскваДжеймс КлеверлиВеликобритания
 
 
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