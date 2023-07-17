https://ria.ru/20230717/zaschita-1884556923.html

Константинов призвал усилить защиту Крымского моста от атак дронов

Константинов призвал усилить защиту Крымского моста от атак дронов - РИА Новости, 17.07.2023

Константинов призвал усилить защиту Крымского моста от атак дронов

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что необходимо усилить защиту Крымского моста от атак дронов. Об этом он заявил в эфире радиостанции... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T10:52

2023-07-17T10:52

2023-07-17T10:52

специальная военная операция на украине

владимир константинов

чп на крымском мосту

происшествия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что необходимо усилить защиту Крымского моста от атак дронов. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Спутник в Крыму"."Необходимо усилить технические средства для обороны, потому что дроны уже применялись в этой спецоперации, Севастополь без конца ими атакуется, поэтому к этому нужно было готовиться", - сказал Константинов.По его словам, Крымский мост будет восстановлен, но оргвыводы из произошедшего ЧП должны быть сделаны. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.

https://ria.ru/20230717/most-1884554975.html

республика крым

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владимир константинов, чп на крымском мосту, происшествия, республика крым