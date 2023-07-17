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Константинов призвал усилить защиту Крымского моста от атак дронов - РИА Новости, 17.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:52 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/zaschita-1884556923.html
Константинов призвал усилить защиту Крымского моста от атак дронов
Константинов призвал усилить защиту Крымского моста от атак дронов - РИА Новости, 17.07.2023
Константинов призвал усилить защиту Крымского моста от атак дронов
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что необходимо усилить защиту Крымского моста от атак дронов. Об этом он заявил в эфире радиостанции... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T10:52
2023-07-17T10:52
специальная военная операция на украине
владимир константинов
чп на крымском мосту
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что необходимо усилить защиту Крымского моста от атак дронов. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Спутник в Крыму"."Необходимо усилить технические средства для обороны, потому что дроны уже применялись в этой спецоперации, Севастополь без конца ими атакуется, поэтому к этому нужно было готовиться", - сказал Константинов.По его словам, Крымский мост будет восстановлен, но оргвыводы из произошедшего ЧП должны быть сделаны. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.
https://ria.ru/20230717/most-1884554975.html
республика крым
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владимир константинов, чп на крымском мосту, происшествия, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Владимир Константинов, ЧП на Крымском мосту, Происшествия, Республика Крым
Константинов призвал усилить защиту Крымского моста от атак дронов

Глава парламента Константинов призвал усилить защиту Крымского моста от атак беспилотников

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВид на Крымский мост
Вид на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Вид на Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что необходимо усилить защиту Крымского моста от атак дронов. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
«
"Необходимо усилить технические средства для обороны, потому что дроны уже применялись в этой спецоперации, Севастополь без конца ими атакуется, поэтому к этому нужно было готовиться", - сказал Константинов.
По его словам, Крымский мост будет восстановлен, но оргвыводы из произошедшего ЧП должны быть сделаны.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир КонстантиновЧП на Крымском мостуПроисшествияРеспублика Крым
 
 
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