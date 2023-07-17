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На Украине заблокировали счет для сбора средств на залог митрополиту Павлу - РИА Новости, 17.07.2023
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Религия
 
13:56 17.07.2023 (обновлено: 13:59 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/zalog-1884646575.html
На Украине заблокировали счет для сбора средств на залог митрополиту Павлу
На Украине заблокировали счет для сбора средств на залог митрополиту Павлу - РИА Новости, 17.07.2023
На Украине заблокировали счет для сбора средств на залог митрополиту Павлу
Счет для сбора пожертвований на выплату залога для арестованного наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя)... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T13:56
2023-07-17T13:59
религия
украина
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
киево-печерская лавра
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Счет для сбора пожертвований на выплату залога для арестованного наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя) заблокирован, сообщила украинская правозащитница Виктория Кохановская в Telegram-канале. Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). "Счет для сбора пожертвований на залог митрополита Павла заблокирован! Демократия во всей своей красе", – написала правозащитница. Ранее адвокат митрополита Павла протоиерей Никита Чекман сообщил, что состояние здоровья 62-летнего митрополита удовлетворительное, ему передают все необходимое в специальный корпус следственного изолятора. Как ранее заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры.
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украина, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, киево-печерская лавра
Религия, Украина, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь, Киево-Печерская Лавра
На Украине заблокировали счет для сбора средств на залог митрополиту Павлу

Правозащитница: счет для залога попавшему в СИЗО наместнику Киевской лавры заблокировали

© AP Photo / Mstyslav ChenovНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Mstyslav Chenov
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Счет для сбора пожертвований на выплату залога для арестованного наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя) заблокирован, сообщила украинская правозащитница Виктория Кохановская в Telegram-канале.
Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов).
«
"Счет для сбора пожертвований на залог митрополита Павла заблокирован! Демократия во всей своей красе", – написала правозащитница.
Ранее адвокат митрополита Павла протоиерей Никита Чекман сообщил, что состояние здоровья 62-летнего митрополита удовлетворительное, ему передают все необходимое в специальный корпус следственного изолятора.
Как ранее заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры.
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РелигияУкраинаСитуация вокруг УПЦУкраинская православная церковьКиево-Печерская Лавра
 
 
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