На Украине заблокировали счет для сбора средств на залог митрополиту Павлу
Правозащитница: счет для залога попавшему в СИЗО наместнику Киевской лавры заблокировали
© AP Photo / Mstyslav ChenovНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве
© AP Photo / Mstyslav Chenov
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Счет для сбора пожертвований на выплату залога для арестованного наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя) заблокирован, сообщила украинская правозащитница Виктория Кохановская в Telegram-канале.
Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов).
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"Счет для сбора пожертвований на залог митрополита Павла заблокирован! Демократия во всей своей красе", – написала правозащитница.
Ранее адвокат митрополита Павла протоиерей Никита Чекман сообщил, что состояние здоровья 62-летнего митрополита удовлетворительное, ему передают все необходимое в специальный корпус следственного изолятора.
Как ранее заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры.