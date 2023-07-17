https://ria.ru/20230717/zalog-1884646575.html

На Украине заблокировали счет для сбора средств на залог митрополиту Павлу

На Украине заблокировали счет для сбора средств на залог митрополиту Павлу - РИА Новости, 17.07.2023

На Украине заблокировали счет для сбора средств на залог митрополиту Павлу

Счет для сбора пожертвований на выплату залога для арестованного наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя)... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T13:56

2023-07-17T13:56

2023-07-17T13:59

религия

украина

ситуация вокруг упц

украинская православная церковь

киево-печерская лавра

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Счет для сбора пожертвований на выплату залога для арестованного наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя) заблокирован, сообщила украинская правозащитница Виктория Кохановская в Telegram-канале. Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). "Счет для сбора пожертвований на залог митрополита Павла заблокирован! Демократия во всей своей красе", – написала правозащитница. Ранее адвокат митрополита Павла протоиерей Никита Чекман сообщил, что состояние здоровья 62-летнего митрополита удовлетворительное, ему передают все необходимое в специальный корпус следственного изолятора. Как ранее заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры.

https://ria.ru/20230707/upts-1882652688.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, киево-печерская лавра