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Лукашенко подписал закон о народном ополчении - РИА Новости, 17.07.2023
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21:04 17.07.2023 (обновлено: 22:42 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/zakon-1884748577.html
Лукашенко подписал закон о народном ополчении
Лукашенко подписал закон о народном ополчении - РИА Новости, 17.07.2023
Лукашенко подписал закон о народном ополчении
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о создании народного ополчения, сообщила пресс-служба главы государства. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T21:04
2023-07-17T22:42
в мире
белоруссия
александр лукашенко
виктор хренин
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МИНСК, 17 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о создании народного ополчения, сообщила пресс-служба главы государства. "Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "О народном ополчении"", - говорится в сообщении. Отмечается, что документом создаются правовые основы для добровольного участия граждан в обеспечении военного положения, введенного в административно-территориальных единицах республики, а также дополнительные условия для оказания содействия территориальным органам внутренних дел при исполнении ими полномочий и защиты имущества всех форм собственности от преступных и иных посягательств. Закон определяет понятие "народного ополчения", вопросы финансового и материального обеспечения народного ополчения, порядок зачисления граждан в народное ополчение, порядок руководства отрядами народного ополчения. Также устанавливаются права и обязанности добровольца народного ополчения, предусматриваются социальные гарантии для него. В мае прошлого года министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что в республике может появиться народное ополчение, этот вопрос урегулируют на законодательном уровне. Позже он высказывал оценку, что численность народного ополчения в стране может составить 100-150 тысяч человек и больше. Планируется, что руководить формированиями народного ополчения будут главы региональных и местных властей от губернатора до председателей сельских исполкомов совместно с представителями органов внутренних дел, прежде всего с участковыми инспекторами на местах.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, виктор хренин
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Виктор Хренин
Лукашенко подписал закон о народном ополчении

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о создании народного ополчения

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 17 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о создании народного ополчения, сообщила пресс-служба главы государства.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "О народном ополчении"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что документом создаются правовые основы для добровольного участия граждан в обеспечении военного положения, введенного в административно-территориальных единицах республики, а также дополнительные условия для оказания содействия территориальным органам внутренних дел при исполнении ими полномочий и защиты имущества всех форм собственности от преступных и иных посягательств.
Закон определяет понятие "народного ополчения", вопросы финансового и материального обеспечения народного ополчения, порядок зачисления граждан в народное ополчение, порядок руководства отрядами народного ополчения. Также устанавливаются права и обязанности добровольца народного ополчения, предусматриваются социальные гарантии для него.
В мае прошлого года министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что в республике может появиться народное ополчение, этот вопрос урегулируют на законодательном уровне. Позже он высказывал оценку, что численность народного ополчения в стране может составить 100-150 тысяч человек и больше. Планируется, что руководить формированиями народного ополчения будут главы региональных и местных властей от губернатора до председателей сельских исполкомов совместно с представителями органов внутренних дел, прежде всего с участковыми инспекторами на местах.
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В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоВиктор Хренин
 
 
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