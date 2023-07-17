https://ria.ru/20230717/zakon-1884748577.html

Лукашенко подписал закон о народном ополчении

Лукашенко подписал закон о народном ополчении - РИА Новости, 17.07.2023

Лукашенко подписал закон о народном ополчении

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о создании народного ополчения, сообщила пресс-служба главы государства. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T21:04

2023-07-17T21:04

2023-07-17T22:42

в мире

белоруссия

александр лукашенко

виктор хренин

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МИНСК, 17 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о создании народного ополчения, сообщила пресс-служба главы государства. "Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "О народном ополчении"", - говорится в сообщении. Отмечается, что документом создаются правовые основы для добровольного участия граждан в обеспечении военного положения, введенного в административно-территориальных единицах республики, а также дополнительные условия для оказания содействия территориальным органам внутренних дел при исполнении ими полномочий и защиты имущества всех форм собственности от преступных и иных посягательств. Закон определяет понятие "народного ополчения", вопросы финансового и материального обеспечения народного ополчения, порядок зачисления граждан в народное ополчение, порядок руководства отрядами народного ополчения. Также устанавливаются права и обязанности добровольца народного ополчения, предусматриваются социальные гарантии для него. В мае прошлого года министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что в республике может появиться народное ополчение, этот вопрос урегулируют на законодательном уровне. Позже он высказывал оценку, что численность народного ополчения в стране может составить 100-150 тысяч человек и больше. Планируется, что руководить формированиями народного ополчения будут главы региональных и местных властей от губернатора до председателей сельских исполкомов совместно с представителями органов внутренних дел, прежде всего с участковыми инспекторами на местах.

https://ria.ru/20230717/ucheniya-1884738309.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, виктор хренин