https://ria.ru/20230717/vykhodka-1884516517.html

Наглая выходка туристки в Турции попала на видео

Наглая выходка туристки в Турции попала на видео - РИА Новости, 17.07.2023

Наглая выходка туристки в Турции попала на видео

Британская туристка вместе с детьми проникла в роскошный турецкий отель при помощи использованных браслетов системы "все включено" и выложила видео с отдыха в... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T05:05

2023-07-17T05:05

2023-07-17T15:42

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Британская туристка вместе с детьми проникла в роскошный турецкий отель при помощи использованных браслетов системы "все включено" и выложила видео с отдыха в социальной сети, написал обозреватель Daily Mail Александр Батлер."Роксана Бальчюнас со своей семьей изначально останавливалась в отеле Ramada Hotel & Suites на турецком курорте Кушадасы в мае по системе "все включено". Позже она обнаружила в дорожной сумке старые браслеты и спустя два месяца забронировала вторую поездку", — говорится в статье.Журналист рассказал, что женщина взяла с собой двух детей, переночевала в дешевой квартире и проникла в отель при помощи использованных браслетов. Отмечается, что в тот момент в гостинице проживала мать британской туристки, которую она захотела удивить."Моя мама забронировала отпуск всего неделю назад. Я посоветовала ей этот отель, а затем нашла майские браслеты. <…> Сначала я просто шутила над детьми, что мы пойдем есть чужую еду, но потом мы пошли. <...> Я воспользовалась браслетами, и все получилось", — рассказала 39-летняя женщина.Она добавила, что при входе браслеты никто не проверял. По словам женщины, детям понравился такой отдых."Моему сыну это показалось довольно забавным. Каждый раз, когда мы что-нибудь ели, он говорил: "Бесплатные чипсы, бесплатная еда", — заявила она.В статье говорится, что отдых британской семьи на курорте продлился четыре дня.

https://ria.ru/20230628/turistka-1880807357.html

https://ria.ru/20230525/polyaki-1873979197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, великобритания, турция, новости - туризм