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Калининградский губернатор передал бойцам дополнительное вооружение
Калининградский губернатор передал бойцам дополнительное вооружение - РИА Новости, 17.07.2023
Калининградский губернатор передал бойцам дополнительное вооружение
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал в Telegram-канале, что посетил бойцов на запорожском направлении и передал им дополнительное... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T13:53
2023-07-17T13:53
2023-07-17T13:53
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал в Telegram-канале, что посетил бойцов на запорожском направлении и передал им дополнительное вооружение. Ранее губернатор рассказал, что провел несколько дней в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. "Удалось заехать к нашим ребятам из 336-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, которые сражаются на Запорожском направлении. Привезли связь, антидроновые ружья, которые бойцы просили в прошлый приезд... Настроение у наших парней боевое", - сообщил Алиханов. По словам губернатора, на следующей неделе военнослужащим из бригады довезут БПЛА дальнего радиуса полетов. Он отметил, что власти также приняли новые заявки от бойцов и будут продолжать поставки всего для них необходимого.
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калининградская область, антон алиханов, запорожская область, донецкая народная республика
Надежные люди, Калининградская область, Антон Алиханов, Запорожская область, Донецкая Народная Республика
Калининградский губернатор передал бойцам дополнительное вооружение
Калининградский губернатор Алиханов передал бойцам на фронте дополнительное вооружение