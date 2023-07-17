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Калининградский губернатор передал бойцам дополнительное вооружение - РИА Новости, 17.07.2023
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13:53 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/vooruzhenie-1884644998.html
Калининградский губернатор передал бойцам дополнительное вооружение
Калининградский губернатор передал бойцам дополнительное вооружение - РИА Новости, 17.07.2023
Калининградский губернатор передал бойцам дополнительное вооружение
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал в Telegram-канале, что посетил бойцов на запорожском направлении и передал им дополнительное... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T13:53
2023-07-17T13:53
надежные люди
калининградская область
антон алиханов
запорожская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал в Telegram-канале, что посетил бойцов на запорожском направлении и передал им дополнительное вооружение. Ранее губернатор рассказал, что провел несколько дней в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. "Удалось заехать к нашим ребятам из 336-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, которые сражаются на Запорожском направлении. Привезли связь, антидроновые ружья, которые бойцы просили в прошлый приезд... Настроение у наших парней боевое", - сообщил Алиханов. По словам губернатора, на следующей неделе военнослужащим из бригады довезут БПЛА дальнего радиуса полетов. Он отметил, что власти также приняли новые заявки от бойцов и будут продолжать поставки всего для них необходимого.
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калининградская область, антон алиханов, запорожская область, донецкая народная республика
Надежные люди, Калининградская область, Антон Алиханов, Запорожская область, Донецкая Народная Республика
Калининградский губернатор передал бойцам дополнительное вооружение

Калининградский губернатор Алиханов передал бойцам на фронте дополнительное вооружение

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал в Telegram-канале, что посетил бойцов на запорожском направлении и передал им дополнительное вооружение.
Ранее губернатор рассказал, что провел несколько дней в Донецкой Народной Республике и Запорожской области.
«
"Удалось заехать к нашим ребятам из 336-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, которые сражаются на Запорожском направлении. Привезли связь, антидроновые ружья, которые бойцы просили в прошлый приезд... Настроение у наших парней боевое", - сообщил Алиханов.
По словам губернатора, на следующей неделе военнослужащим из бригады довезут БПЛА дальнего радиуса полетов. Он отметил, что власти также приняли новые заявки от бойцов и будут продолжать поставки всего для них необходимого.
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Надежные людиКалининградская областьАнтон АлихановЗапорожская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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