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Калининградский губернатор передал бойцам дополнительное вооружение

Калининградский губернатор передал бойцам дополнительное вооружение - РИА Новости, 17.07.2023

Калининградский губернатор передал бойцам дополнительное вооружение

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал в Telegram-канале, что посетил бойцов на запорожском направлении и передал им дополнительное... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T13:53

2023-07-17T13:53

2023-07-17T13:53

надежные люди

калининградская область

антон алиханов

запорожская область

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал в Telegram-канале, что посетил бойцов на запорожском направлении и передал им дополнительное вооружение. Ранее губернатор рассказал, что провел несколько дней в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. "Удалось заехать к нашим ребятам из 336-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, которые сражаются на Запорожском направлении. Привезли связь, антидроновые ружья, которые бойцы просили в прошлый приезд... Настроение у наших парней боевое", - сообщил Алиханов. По словам губернатора, на следующей неделе военнослужащим из бригады довезут БПЛА дальнего радиуса полетов. Он отметил, что власти также приняли новые заявки от бойцов и будут продолжать поставки всего для них необходимого.

https://ria.ru/20230713/reabilitatsiya-1883765420.html

калининградская область

запорожская область

донецкая народная республика

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калининградская область, антон алиханов, запорожская область, донецкая народная республика