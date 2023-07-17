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В порту Кавказ организовали пункты выдачи воды - РИА Новости, 17.07.2023
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11:13 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/voda-1884560602.html
В порту Кавказ организовали пункты выдачи воды
В порту Кавказ организовали пункты выдачи воды - РИА Новости, 17.07.2023
В порту Кавказ организовали пункты выдачи воды
Пункты выдачи воды организованы в порту Кавказ и на перехватывающих парковках в посёлке Ильич на Кубани, сообщил оперштаб региона. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T11:13
2023-07-17T11:13
происшествия
кавказ
чп на крымском мосту
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СОЧИ, 17 июл - РИА Новости. Пункты выдачи воды организованы в порту Кавказ и на перехватывающих парковках в посёлке Ильич на Кубани, сообщил оперштаб региона. Ранее глава Темрюкского района Фёдор Бабенков заявлял, что у Крымского моста будут организованы 5 пунктов воды, там установили биотуалеты, на месте работают волонтёры. Градоначальник также говорил о готовности добавить дополнительные пункты выдачи воды в случае необходимости. "В порту Кавказ и поселке Ильич на перехватывающих парковках организовали пункты выдачи воды", - говорится в сообщении. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края.
https://ria.ru/20230717/most-1884545175.html
кавказ
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происшествия, кавказ, чп на крымском мосту
Происшествия, Кавказ, ЧП на Крымском мосту
В порту Кавказ организовали пункты выдачи воды

Оперштаб Кубани сообщил об организации пунктов выдачи воды в порту Кавказ и поселке Ильич

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкБутылки с водой
Бутылки с водой - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Бутылки с водой. Архивное фото
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СОЧИ, 17 июл - РИА Новости. Пункты выдачи воды организованы в порту Кавказ и на перехватывающих парковках в посёлке Ильич на Кубани, сообщил оперштаб региона.
Ранее глава Темрюкского района Фёдор Бабенков заявлял, что у Крымского моста будут организованы 5 пунктов воды, там установили биотуалеты, на месте работают волонтёры. Градоначальник также говорил о готовности добавить дополнительные пункты выдачи воды в случае необходимости.
«
"В порту Кавказ и поселке Ильич на перехватывающих парковках организовали пункты выдачи воды", - говорится в сообщении.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края.
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