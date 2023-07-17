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Пользователи ВКонтакте рассказали о своих фобиях
Пользователи ВКонтакте рассказали о своих фобиях - РИА Новости, 17.07.2023
Пользователи ВКонтакте рассказали о своих фобиях
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T11:38
2023-07-17T11:38
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, чего они боятся больше всего. Варианты ответа были: высоты; темноты; замкнутых пространств; насекомых. Также пользователи могли написать свой вариант в комментариях к опросу. В итоге большинство подписчиков ответило, что они боятся высоты. Так проголосовали почти 49% пользователей. Примерно 19% опрошенных боятся насекомых, а 14% — замкнутых пространств. Лишь 4% пользователей ответили, что боятся темноты.В комментариях пользователи рассказали о своих страхах. Среди них оказались неизлечимая болезнь, потеря близких и одиночество.Ранее ВЦИОМ провел опрос среди россиян, в котором участники назвали свои фобии.
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, чего они боятся больше всего. Варианты ответа были: высоты; темноты; замкнутых пространств; насекомых. Также пользователи могли написать свой вариант в комментариях к опросу.
В итоге большинство подписчиков ответило, что они боятся высоты. Так проголосовали почти 49% пользователей. Примерно 19% опрошенных боятся насекомых, а 14% — замкнутых пространств. Лишь 4% пользователей ответили, что боятся темноты.
В комментариях пользователи рассказали о своих страхах. Среди них оказались неизлечимая болезнь, потеря близких и одиночество.
Ранее ВЦИОМ провел опрос среди россиян, в котором участники назвали свои фобии.