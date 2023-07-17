https://ria.ru/20230717/vkontakte-1884570721.html

Пользователи ВКонтакте рассказали о своих фобиях

Пользователи ВКонтакте рассказали о своих фобиях - РИА Новости, 17.07.2023

Пользователи ВКонтакте рассказали о своих фобиях

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T11:38

2023-07-17T11:38

2023-07-17T11:38

вконтакте

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884569970_0:59:1390:841_1920x0_80_0_0_caa92034740a9658e52a4a02990b8dfe.jpg

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, чего они боятся больше всего. Варианты ответа были: высоты; темноты; замкнутых пространств; насекомых. Также пользователи могли написать свой вариант в комментариях к опросу. В итоге большинство подписчиков ответило, что они боятся высоты. Так проголосовали почти 49% пользователей. Примерно 19% опрошенных боятся насекомых, а 14% — замкнутых пространств. Лишь 4% пользователей ответили, что боятся темноты.В комментариях пользователи рассказали о своих страхах. Среди них оказались неизлечимая болезнь, потеря близких и одиночество.Ранее ВЦИОМ провел опрос среди россиян, в котором участники назвали свои фобии.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вконтакте