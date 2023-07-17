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Источник в ООН: Россия уведомила о немедленном выходе из зерновой сделки - РИА Новости, 17.07.2023
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13:32 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/uvedomlenie-1884636882.html
Источник в ООН: Россия уведомила о немедленном выходе из зерновой сделки
Источник в ООН: Россия уведомила о немедленном выходе из зерновой сделки - РИА Новости, 17.07.2023
Источник в ООН: Россия уведомила о немедленном выходе из зерновой сделки
Россия в уведомлении Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле заявила о "немедленном выходе" из черноморской инициативы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T13:32
2023-07-17T13:32
экономика
зерновая сделка
украина
турция
россельхозбанк
оон
в мире
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ЖЕНЕВА, 17 июл - РИА Новости. Россия в уведомлении Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле заявила о "немедленном выходе" из черноморской инициативы, сообщил РИА Новости источник в ООН. Собеседник агентства подтвердил "получение в Совместном координационном центре в Стамбуле уведомления от Российской Федерации о немедленном выходе из черноморской инициативы". Действие зерновой сделки прекращается 17 июля, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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экономика, зерновая сделка, украина, турция, россельхозбанк, оон, в мире
Экономика, Зерновая сделка, Украина, Турция, Россельхозбанк, ООН, В мире
Источник в ООН: Россия уведомила о немедленном выходе из зерновой сделки

Источник в ООН: Россия уведомила о немедленном выходе из зерновой сделки через СКЦ

© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту
Погрузка зерна в порту - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 17 июл - РИА Новости. Россия в уведомлении Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле заявила о "немедленном выходе" из черноморской инициативы, сообщил РИА Новости источник в ООН.
Собеседник агентства подтвердил "получение в Совместном координационном центре в Стамбуле уведомления от Российской Федерации о немедленном выходе из черноморской инициативы".
Действие зерновой сделки прекращается 17 июля, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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