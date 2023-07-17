https://ria.ru/20230717/uvedomlenie-1884636882.html

Источник в ООН: Россия уведомила о немедленном выходе из зерновой сделки

Источник в ООН: Россия уведомила о немедленном выходе из зерновой сделки - РИА Новости, 17.07.2023

Источник в ООН: Россия уведомила о немедленном выходе из зерновой сделки

Россия в уведомлении Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле заявила о "немедленном выходе" из черноморской инициативы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T13:32

2023-07-17T13:32

2023-07-17T13:32

экономика

зерновая сделка

украина

турция

россельхозбанк

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872708097_0:65:3071:1792_1920x0_80_0_0_aca19082b277c95e78263548f0792ecc.jpg

ЖЕНЕВА, 17 июл - РИА Новости. Россия в уведомлении Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле заявила о "немедленном выходе" из черноморской инициативы, сообщил РИА Новости источник в ООН. Собеседник агентства подтвердил "получение в Совместном координационном центре в Стамбуле уведомления от Российской Федерации о немедленном выходе из черноморской инициативы". Действие зерновой сделки прекращается 17 июля, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

украина

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, зерновая сделка, украина, турция, россельхозбанк, оон, в мире