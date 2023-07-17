Источник в ООН: Россия уведомила о немедленном выходе из зерновой сделки
Источник в ООН: Россия уведомила о немедленном выходе из зерновой сделки через СКЦ
© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 17 июл - РИА Новости. Россия в уведомлении Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле заявила о "немедленном выходе" из черноморской инициативы, сообщил РИА Новости источник в ООН.
Собеседник агентства подтвердил "получение в Совместном координационном центре в Стамбуле уведомления от Российской Федерации о немедленном выходе из черноморской инициативы".
Действие зерновой сделки прекращается 17 июля, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.