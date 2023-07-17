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Киев оскорблен. В Китае откровенно высказались об Украине - РИА Новости, 17.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:04 17.07.2023 (обновлено: 16:06 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/ukraina-1884666126.html
Киев оскорблен. В Китае откровенно высказались об Украине
Киев оскорблен. В Китае откровенно высказались об Украине - РИА Новости, 17.07.2023
Киев оскорблен. В Китае откровенно высказались об Украине
Западные лидеры, напомнив Украине об условиях вступления в НАТО, оскорбили киевские власти, пишет Цзян Фэн в статье для издания "Хуаньцю шибао". РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T15:04
2023-07-17T16:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
китай
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Западные лидеры, напомнив Украине об условиях вступления в НАТО, оскорбили киевские власти, пишет Цзян Фэн в статье для издания "Хуаньцю шибао".Так, автор указывает, что альянс в одностороннем порядке установил требования для присоединения бывшей советской республики. "Это означает, что Киев не имеет права участвовать в обсуждении такого "большого события", как членство государства в блоке", — говорится в публикации.По мнению обозревателя, такое прохладное отношение западных стран к этому чувствительному для Украины вопросу показывает уровень недоверия к киевским властям и нежелание участвовать в конфликте с Россией. "Альянс делает все возможное, чтобы ограничить размах боевых действий территорией Украины, и отказывается принимать ее в свои ряды, чтобы не платить за это кровавую цену. Когда Зеленский заявил о своем разочаровании и обиде на НАТО, члены блока испугались, что могут сгореть в ими же и разведенном огне", — пояснил Цзян Фэн.На минувшей неделе глава киевского режима раскритиковал Североатлантический альянс за отсутствие четкой позиции по поводу принятия страны в организацию.В Кремле не раз подчеркивали, что внимательно следят за ситуацией и помнят, что именно ориентация Украины на присоединение к НАТО стала одной из причин начала спецоперации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230716/nato-1884437601.html
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в мире, украина, киев, китай, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Китай, Владимир Зеленский, НАТО
Киев оскорблен. В Китае откровенно высказались об Украине

Хуаньцю шибао: Запад не хочет принимать Украину в НАТО из-за недоверия к киевским властям

© AP Photo / Paul EllisФлаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе
Флаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Paul Ellis
Флаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Западные лидеры, напомнив Украине об условиях вступления в НАТО, оскорбили киевские власти, пишет Цзян Фэн в статье для издания "Хуаньцю шибао".
Так, автор указывает, что альянс в одностороннем порядке установил требования для присоединения бывшей советской республики.
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"Это означает, что Киев не имеет права участвовать в обсуждении такого "большого события", как членство государства в блоке", — говорится в публикации.
По мнению обозревателя, такое прохладное отношение западных стран к этому чувствительному для Украины вопросу показывает уровень недоверия к киевским властям и нежелание участвовать в конфликте с Россией.
«
"Альянс делает все возможное, чтобы ограничить размах боевых действий территорией Украины, и отказывается принимать ее в свои ряды, чтобы не платить за это кровавую цену. Когда Зеленский заявил о своем разочаровании и обиде на НАТО, члены блока испугались, что могут сгореть в ими же и разведенном огне", — пояснил Цзян Фэн.
На минувшей неделе глава киевского режима раскритиковал Североатлантический альянс за отсутствие четкой позиции по поводу принятия страны в организацию.
В Кремле не раз подчеркивали, что внимательно следят за ситуацией и помнят, что именно ориентация Украины на присоединение к НАТО стала одной из причин начала спецоперации.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевКитайВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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