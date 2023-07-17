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Канадские наемники на Украине сообщили о сокращении пожертвований - РИА Новости, 17.07.2023
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15:00 17.07.2023 (обновлено: 15:27 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/ukraina-1884665283.html
Канадские наемники на Украине сообщили о сокращении пожертвований
Канадские наемники на Украине сообщили о сокращении пожертвований - РИА Новости, 17.07.2023
Канадские наемники на Украине сообщили о сокращении пожертвований
Воюющие на Украине канадские наемники столкнулись с сокращением денежных пожертвований из-за "усталости Запада от конфликта", пишет издание Globe and Mail. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T15:00
2023-07-17T15:27
специальная военная операция на украине
в мире
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сша
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Воюющие на Украине канадские наемники столкнулись с сокращением денежных пожертвований из-за "усталости Запада от конфликта", пишет издание Globe and Mail. &quot;Усталость Запада от конфликта становится почти такой же опасной, как враг. &lt;…&gt; Частные пожертвования Украине по большей части перестали поступать после их резкого роста в первые месяцы&quot;, — говорится в статье.Как отмечает газета, если украинские войска полагаются на военную поддержку Запада, то гуманитарная помощь зависит от "поддержки интереса и убеждения людей держать кошельки открытыми". &quot;Я беспокоюсь о снижающемся с каждым днем интересе. Я знаю, каково это — усталость от войны&quot;, — заявила изданию руководитель неправительственной организации One Team One Fight Эйприл Хаггетт.Создатель еще одной организации Helping Ukraine — Grassroots Support Пол Хьюз, который изначально собирался воевать на стороне Киева, но затем занялся гуманитарными операциями, добавил, что первоначальные поступления были "грандиозной реакцией", но, по его мнению, ее невозможно было сохранить. По информации американской НПО Candid, которая отслеживает публично объявленные частные пожертвования для Украины, большая часть средств — почти три четверти из 2,8 миллиарда долларов — поступила в первые пять месяцев после начала конфликта. Но во второй половине 2022 года пожертвования резко сократились. Как заявляли в российском Минобороны, на фоне срыва планов по мобилизации и для сокрытия больших потерь ВСУ Киев усилил вербовку наемников. Их набирают в США и Канаде, в том числе при помощи ЦРУ, а также в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, включая подконтрольные американцам районы Сирии. За время специальной военной операции уничтожено более 4,8 тысячи наемников, еще столько же сбежали с Украины, добавили в военном ведомстве.
https://ria.ru/20230707/mars-1882853047.html
https://rsport.ria.ru/20230711/fyuri-1883591594.html
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в мире, украина, сша, россия, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), канада
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Канада
Канадские наемники на Украине сообщили о сокращении пожертвований

Globe and Mail: Запад устал от Украины, поток частных пожертвований резко сократился

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Воюющие на Украине канадские наемники столкнулись с сокращением денежных пожертвований из-за "усталости Запада от конфликта", пишет издание Globe and Mail.
«

"Усталость Запада от конфликта становится почти такой же опасной, как враг. <…> Частные пожертвования Украине по большей части перестали поступать после их резкого роста в первые месяцы", — говорится в статье.

Как отмечает газета, если украинские войска полагаются на военную поддержку Запада, то гуманитарная помощь зависит от "поддержки интереса и убеждения людей держать кошельки открытыми".
«

"Я беспокоюсь о снижающемся с каждым днем интересе. Я знаю, каково это — усталость от войны", — заявила изданию руководитель неправительственной организации One Team One Fight Эйприл Хаггетт.

Создатель еще одной организации Helping Ukraine — Grassroots Support Пол Хьюз, который изначально собирался воевать на стороне Киева, но затем занялся гуманитарными операциями, добавил, что первоначальные поступления были "грандиозной реакцией", но, по его мнению, ее невозможно было сохранить.
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По информации американской НПО Candid, которая отслеживает публично объявленные частные пожертвования для Украины, большая часть средств — почти три четверти из 2,8 миллиарда долларов — поступила в первые пять месяцев после начала конфликта. Но во второй половине 2022 года пожертвования резко сократились.
Как заявляли в российском Минобороны, на фоне срыва планов по мобилизации и для сокрытия больших потерь ВСУ Киев усилил вербовку наемников. Их набирают в США и Канаде, в том числе при помощи ЦРУ, а также в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, включая подконтрольные американцам районы Сирии.
За время специальной военной операции уничтожено более 4,8 тысячи наемников, еще столько же сбежали с Украины, добавили в военном ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Канада
 
 
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