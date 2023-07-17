https://ria.ru/20230717/ukraina-1884648176.html

СМИ: вступление Украины в ЕС займет в лучшем случае годы

СМИ: вступление Украины в ЕС займет в лучшем случае годы - РИА Новости, 17.07.2023

СМИ: вступление Украины в ЕС займет в лучшем случае годы

Вступление Украины в ЕС может в лучшем случае занять годы, а реалистичного плана для этого "на столе пока нет", пишет газета Wall Street Journal. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T14:04

2023-07-17T14:04

2023-07-17T14:04

в мире

украина

евросоюз

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Вступление Украины в ЕС может в лучшем случае занять годы, а реалистичного плана для этого "на столе пока нет", пишет газета Wall Street Journal. "Заявка Украины на быстрое членство в НАТО на прошлой неделе потерпела неудачу. Ее путь к членству в Евросоюзе выглядит столь же ухабистым, несмотря на поддержку из Брюсселя... до вступления в ЕС остаются в лучшем случае годы", - пишет издание. Как полагает исполнительный директор аналитического центра Европейский политический центр (EPC) Фабиан Зулег, "существует общее мнение, что вступление Украины в ЕС является геополитическим императивом, однако это не обязательно означает, что это произойдет". По его словам, сейчас "на столе нет реалистичного плана". По данным издания, осенью Еврокомиссия представит официальный отчет о ходе работы Киева над выполнением задач, необходимых для начала переговоров о вступлении. По словам дипломатов, в случае положительной оценки лидеры ЕС получат сильный толчок к тому, чтобы договориться в декабре о начале переговоров. Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев движется к интеграции с Евросоюзом "на максимальной крейсерской скорости", в случае отсутствия форс-мажоров переговоры о членстве в ЕС могут начаться до конца 2023 года. Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, предполагающее, что стране предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет. Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года также подписала заявку на вступление республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.

https://ria.ru/20230716/nato-1884437601.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, евросоюз