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СМИ: вступление Украины в ЕС займет в лучшем случае годы - РИА Новости, 17.07.2023
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14:04 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/ukraina-1884648176.html
СМИ: вступление Украины в ЕС займет в лучшем случае годы
СМИ: вступление Украины в ЕС займет в лучшем случае годы - РИА Новости, 17.07.2023
СМИ: вступление Украины в ЕС займет в лучшем случае годы
Вступление Украины в ЕС может в лучшем случае занять годы, а реалистичного плана для этого "на столе пока нет", пишет газета Wall Street Journal. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T14:04
2023-07-17T14:04
в мире
украина
евросоюз
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Вступление Украины в ЕС может в лучшем случае занять годы, а реалистичного плана для этого "на столе пока нет", пишет газета Wall Street Journal. "Заявка Украины на быстрое членство в НАТО на прошлой неделе потерпела неудачу. Ее путь к членству в Евросоюзе выглядит столь же ухабистым, несмотря на поддержку из Брюсселя... до вступления в ЕС остаются в лучшем случае годы", - пишет издание. Как полагает исполнительный директор аналитического центра Европейский политический центр (EPC) Фабиан Зулег, "существует общее мнение, что вступление Украины в ЕС является геополитическим императивом, однако это не обязательно означает, что это произойдет". По его словам, сейчас "на столе нет реалистичного плана". По данным издания, осенью Еврокомиссия представит официальный отчет о ходе работы Киева над выполнением задач, необходимых для начала переговоров о вступлении. По словам дипломатов, в случае положительной оценки лидеры ЕС получат сильный толчок к тому, чтобы договориться в декабре о начале переговоров. Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев движется к интеграции с Евросоюзом "на максимальной крейсерской скорости", в случае отсутствия форс-мажоров переговоры о членстве в ЕС могут начаться до конца 2023 года. Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, предполагающее, что стране предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет. Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года также подписала заявку на вступление республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.
https://ria.ru/20230716/nato-1884437601.html
https://ria.ru/20230714/nato-1884089167.html
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в мире, украина, евросоюз
В мире, Украина, Евросоюз
СМИ: вступление Украины в ЕС займет в лучшем случае годы

WSJ: на столе пока нет реалистичного плана вступления Украины в ЕС, оно может занять годы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Вступление Украины в ЕС может в лучшем случае занять годы, а реалистичного плана для этого "на столе пока нет", пишет газета Wall Street Journal.
"Заявка Украины на быстрое членство в НАТО на прошлой неделе потерпела неудачу. Ее путь к членству в Евросоюзе выглядит столь же ухабистым, несмотря на поддержку из Брюсселя... до вступления в ЕС остаются в лучшем случае годы", - пишет издание.
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Как полагает исполнительный директор аналитического центра Европейский политический центр (EPC) Фабиан Зулег, "существует общее мнение, что вступление Украины в ЕС является геополитическим императивом, однако это не обязательно означает, что это произойдет". По его словам, сейчас "на столе нет реалистичного плана".
По данным издания, осенью Еврокомиссия представит официальный отчет о ходе работы Киева над выполнением задач, необходимых для начала переговоров о вступлении. По словам дипломатов, в случае положительной оценки лидеры ЕС получат сильный толчок к тому, чтобы договориться в декабре о начале переговоров.
Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев движется к интеграции с Евросоюзом "на максимальной крейсерской скорости", в случае отсутствия форс-мажоров переговоры о членстве в ЕС могут начаться до конца 2023 года.
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Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, предполагающее, что стране предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года также подписала заявку на вступление республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.
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