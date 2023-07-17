СМИ: вступление Украины в ЕС займет в лучшем случае годы
WSJ: на столе пока нет реалистичного плана вступления Украины в ЕС, оно может занять годы
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Вступление Украины в ЕС может в лучшем случае занять годы, а реалистичного плана для этого "на столе пока нет", пишет газета Wall Street Journal.
Как полагает исполнительный директор аналитического центра Европейский политический центр (EPC) Фабиан Зулег, "существует общее мнение, что вступление Украины в ЕС является геополитическим императивом, однако это не обязательно означает, что это произойдет". По его словам, сейчас "на столе нет реалистичного плана".
По данным издания, осенью Еврокомиссия представит официальный отчет о ходе работы Киева над выполнением задач, необходимых для начала переговоров о вступлении. По словам дипломатов, в случае положительной оценки лидеры ЕС получат сильный толчок к тому, чтобы договориться в декабре о начале переговоров.
Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев движется к интеграции с Евросоюзом "на максимальной крейсерской скорости", в случае отсутствия форс-мажоров переговоры о членстве в ЕС могут начаться до конца 2023 года.
Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, предполагающее, что стране предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года также подписала заявку на вступление республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.