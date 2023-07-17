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Лукашенко подписал закон о центрах совместной боевой подготовки с Россией
Лукашенко подписал закон о центрах совместной боевой подготовки с Россией - РИА Новости, 17.07.2023
Лукашенко подписал закон о центрах совместной боевой подготовки с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с РФ об учебно-боевых центрах совместной подготовки военнослужащих, сообщила в... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T20:06
2023-07-17T20:06
2023-07-17T20:06
белоруссия
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александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 17 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с РФ об учебно-боевых центрах совместной подготовки военнослужащих, сообщила в понедельник пресс-служба главы белорусского государства. "Беларусь ратифицировала соглашение с Россией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил. Соответствующий закон подписал глава государства Александр Лукашенко", - говорится в сообщении. Отмечается, что "соглашение регулирует вопросы создания и функционирования учебно-боевых центров на базе воинских частей в Беларуси и России, определяет их основные задачи и порядок взаимодействия министерств обороны при организации всестороннего обеспечения данных центров".
https://ria.ru/20230609/diplomatiya-1876989871.html
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белоруссия, россия, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко подписал закон о центрах совместной боевой подготовки с Россией
Лукашенко подписал закон об учебно-боевых центрах совместной подготовки с Россией