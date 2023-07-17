https://ria.ru/20230717/turisty-1884538033.html

Турфирмы готовят туристам альтернативы Крыму для проведения отдыха

Турфирмы готовят туристам альтернативы Крыму для проведения отдыха - РИА Новости, 17.07.2023

Турфирмы готовят туристам альтернативы Крыму для проведения отдыха

Туристические фирмы готовы предложить путешественникам альтернативные Крыму места отдыха, в том числе в Абхазии, Анапе и Геленджике, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T09:17

2023-07-17T09:17

2023-07-17T09:41

туризм

республика крым

новости - туризм

чп на крымском мосту

абхазия

краснодарский край

российский союз туриндустрии (рст)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Туристические фирмы готовы предложить путешественникам альтернативные Крыму места отдыха, в том числе в Абхазии, Анапе и Геленджике, сообщил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский."Турфирмы уже готовят альтернативные варианты размещения. Они готовы к обработке звонков. Варианты есть и в Абхазии - это более бюджетные варианты, но более отдаленные от Крыма - придется провести еще дополнительный день в дороге. Все остальные направления тоже доступны. В приоритете Анапа со своими пригородами, Геленджик и ближайшие курортные поселки", - сказал Уманский.Ранее в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

республика крым

абхазия

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту "Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту 2023-07-17T09:17 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

республика крым, новости - туризм, чп на крымском мосту, видео, абхазия, краснодарский край, российский союз туриндустрии (рст)