https://ria.ru/20230717/turisty-1884538033.html
Турфирмы готовят туристам альтернативы Крыму для проведения отдыха
Турфирмы готовят туристам альтернативы Крыму для проведения отдыха - РИА Новости, 17.07.2023
Турфирмы готовят туристам альтернативы Крыму для проведения отдыха
Туристические фирмы готовы предложить путешественникам альтернативные Крыму места отдыха, в том числе в Абхазии, Анапе и Геленджике, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T09:17
2023-07-17T09:17
2023-07-17T09:41
туризм
республика крым
новости - туризм
чп на крымском мосту
абхазия
краснодарский край
российский союз туриндустрии (рст)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Туристические фирмы готовы предложить путешественникам альтернативные Крыму места отдыха, в том числе в Абхазии, Анапе и Геленджике, сообщил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский."Турфирмы уже готовят альтернативные варианты размещения. Они готовы к обработке звонков. Варианты есть и в Абхазии - это более бюджетные варианты, но более отдаленные от Крыма - придется провести еще дополнительный день в дороге. Все остальные направления тоже доступны. В приоритете Анапа со своими пригородами, Геленджик и ближайшие курортные поселки", - сказал Уманский.Ранее в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
республика крым
абхазия
краснодарский край
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту
"Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту
2023-07-17T09:17
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PT1M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, новости - туризм, чп на крымском мосту, видео, абхазия, краснодарский край, российский союз туриндустрии (рст)
Туризм, Республика Крым, Новости - Туризм, ЧП на Крымском мосту, Абхазия, Краснодарский край, Российский союз туриндустрии (РСТ)
Турфирмы готовят туристам альтернативы Крыму для проведения отдыха
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Туристические фирмы готовы предложить путешественникам альтернативные Крыму места отдыха, в том числе в Абхазии, Анапе и Геленджике, сообщил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
2023-07-17T09:17
true
PT1M09S
Турфирмы готовят туристам альтернативы Крыму для проведения отдыха
РСТ: российские турфирмы готовят туристам альтернативы Крыму в Абхазии, Анапе и Геленджике