https://ria.ru/20230717/trevoga-1884562721.html

Объявленную в восьми областях Украины воздушную тревогу отменили

Объявленную в восьми областях Украины воздушную тревогу отменили - РИА Новости, 17.07.2023

Объявленную в восьми областях Украины воздушную тревогу отменили

Объявленную в восьми областях Украины воздушную тревогу отменили, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T11:20

2023-07-17T11:20

2023-07-17T11:24

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Объявленную в восьми областях Украины воздушную тревогу отменили, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее в понедельник около 10.15 (совпадает с мск) сигнал тревоги прозвучал в Киевской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Сумской и Кировоградской областях.Через 15 минут тревогу отменили в Киевской области, следом – в Черкасской, Кировоградской и Черниговской. К 11.00 тревогу отменили также в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230716/vzryvy-1884506743.html

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украина, в мире, кировоградская область, киевская область