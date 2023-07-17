https://ria.ru/20230717/terakt-1884743398.html

Теракт на Крымском мосту не отразится на ситуации на фронте, заявили в ДНР

Теракт на Крымском мосту не отразится на ситуации на фронте, заявили в ДНР - РИА Новости, 17.07.2023

Теракт на Крымском мосту не отразится на ситуации на фронте, заявили в ДНР

Теракт на Крымском мосту никак не скажется на ситуации на фронте в зоне спецоперации, считает советник врио главы ДНР Денис Пушилина Ян Гагин. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T20:35

2023-07-17T20:35

2023-07-17T20:35

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

ян гагин

денис пушилин

босфор

киев

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Теракт на Крымском мосту никак не скажется на ситуации на фронте в зоне спецоперации, считает советник врио главы ДНР Денис Пушилина Ян Гагин. "На ситуации на фронте это никоим образом не отразится. Наоборот, то, что произошло на Крымском мосту, это, скорее всего, следствие того, что украинские военные не могут добиться какого-то серьезного результата на фронте", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1". Он пояснил, что по всей линии фронта российские войска сейчас не просто находятся в активной обороне, но на нескольких направлениях донецкого участка фронта, в том числе на авдеевском и краснолиманском направлениях, пошли вперед. Гагин уточнил, что удар по мосту, вероятно, нанесен дронами британского производства, которые выходили с гражданских судов либо подводных лодок, проходивших по Босфору незаконно. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.

https://ria.ru/20230717/otvet-1884737640.html

донецкая народная республика

босфор

киев

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донецкая народная республика, ян гагин, денис пушилин, босфор, киев, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту, происшествия