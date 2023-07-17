https://ria.ru/20230717/terakt-1884740559.html
Путин назвал произошедшее на Крымском мосту очередным терактом Киева
Путин назвал произошедшее на Крымском мосту очередным терактом Киева - РИА Новости, 17.07.2023
Путин назвал произошедшее на Крымском мосту очередным терактом Киева
Произошедшее на Крымском мосту - очередной теракт киевского режима, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T20:20
2023-07-17T20:20
2023-07-17T20:20
владимир путин
мария захарова
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
киев
россия
украина
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Произошедшее на Крымском мосту - очередной теракт киевского режима, заявил президент РФ Владимир Путин."В завершении хотел бы сказать вот что. Повторить, что произошедшее - это очередной террористический акт киевского режима", - сказал он на совещании, посвященном ситуации на Крымском мосту.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, атака на Крымский мост совершена киевским режимом, решение об атаке принималось украинскими официальными лицами и военными при участии спецслужб США и Великобритании.
https://ria.ru/20230717/most-1884735690.html
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владимир путин, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту, киев, россия, украина
Владимир Путин, Мария Захарова, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту, Киев, Россия, Украина
Путин назвал произошедшее на Крымском мосту очередным терактом Киева
Путин назвал произошедшее на Крымском мосту очередным терактом киевского режима