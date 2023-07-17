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Володин высказался о теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023
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14:16 17.07.2023 (обновлено: 14:29 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/terakt-1884653223.html
Володин высказался о теракте на Крымском мосту
Володин высказался о теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023
Володин высказался о теракте на Крымском мосту
Нельзя исключать, что теракт на Крымском мосту был совершен вновь под прикрытием зернового коридора безопасности, заявил в своем телеграм-канале спикер Госдумы... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T14:16
2023-07-17T14:29
чп на крымском мосту
вячеслав володин
мария захарова
оон
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
россия
украина
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Нельзя исключать, что теракт на Крымском мосту был совершен вновь под прикрытием зернового коридора безопасности, заявил в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник ночью совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту."Нельзя исключать, что теракт на Крымском мосту был совершён вновь под прикрытием зернового коридора безопасности", - написал Володин в своем телеграм-канале.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости в понедельник, что Россия в этот день официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки. Действие зерновой сделки в понедельник прекращается, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Российская сторона неоднократно заявляла о использовании Украиной зерновой сделки в военных целях - для атак на Севастополь. Киевский режим 29 октября 2022 года провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. После этого Россия приостановила участие в вывозе продукции из портов Украины. В дальнейшем, получив гарантии Киева о неиспользовании гуманитарных коридоров в военных целях, участие России было продолжено. Однако в середине апреля и марта 2023 года Киев, по заявлению российского Минобороны РФ, в нарушение гарантий о неиспользовании гуманитарного коридора для боевых действий атаковал пункты базирования Черноморского флота в Севастополе и гражданскую инфраструктуру Крыма.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
https://ria.ru/20230717/most-1884578582.html
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чп на крымском мосту, вячеслав володин, мария захарова, оон, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), россия, украина, киев
ЧП на Крымском мосту, Вячеслав Володин, Мария Захарова, ООН, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Украина, Киев
Володин высказался о теракте на Крымском мосту

Володин: ЧП на Крымском мосту могло быть под прикрытием зернового коридора безопасности

© RT на русском/TelegramПоследствия ЧП на Крымском мосту
Последствия ЧП на Крымском мосту
© RT на русском/Telegram
Последствия ЧП на Крымском мосту
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Нельзя исключать, что теракт на Крымском мосту был совершен вновь под прикрытием зернового коридора безопасности, заявил в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник ночью совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Медведев отреагировал на теракт на Крымском мосту
11:47
"Нельзя исключать, что теракт на Крымском мосту был совершён вновь под прикрытием зернового коридора безопасности", - написал Володин в своем телеграм-канале.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости в понедельник, что Россия в этот день официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки. Действие зерновой сделки в понедельник прекращается, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Российская сторона неоднократно заявляла о использовании Украиной зерновой сделки в военных целях - для атак на Севастополь. Киевский режим 29 октября 2022 года провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. После этого Россия приостановила участие в вывозе продукции из портов Украины. В дальнейшем, получив гарантии Киева о неиспользовании гуманитарных коридоров в военных целях, участие России было продолжено. Однако в середине апреля и марта 2023 года Киев, по заявлению российского Минобороны РФ, в нарушение гарантий о неиспользовании гуманитарного коридора для боевых действий атаковал пункты базирования Черноморского флота в Севастополе и гражданскую инфраструктуру Крыма.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
Следователи СК России на месте происшествия на Крымском мосту. Кадр видео
В Крыму заявили, что за терактом на мосту стоит лично Зеленский
12:56
 
ЧП на Крымском мостуВячеслав ВолодинМария ЗахароваООНГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)РоссияУкраинаКиев
 
 
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