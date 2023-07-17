https://ria.ru/20230717/terakt-1884653223.html

Володин высказался о теракте на Крымском мосту

Володин высказался о теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023

Володин высказался о теракте на Крымском мосту

Нельзя исключать, что теракт на Крымском мосту был совершен вновь под прикрытием зернового коридора безопасности, заявил в своем телеграм-канале спикер Госдумы... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T14:16

2023-07-17T14:16

2023-07-17T14:29

чп на крымском мосту

вячеслав володин

мария захарова

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госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

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украина

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Нельзя исключать, что теракт на Крымском мосту был совершен вновь под прикрытием зернового коридора безопасности, заявил в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник ночью совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту."Нельзя исключать, что теракт на Крымском мосту был совершён вновь под прикрытием зернового коридора безопасности", - написал Володин в своем телеграм-канале.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости в понедельник, что Россия в этот день официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки. Действие зерновой сделки в понедельник прекращается, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Российская сторона неоднократно заявляла о использовании Украиной зерновой сделки в военных целях - для атак на Севастополь. Киевский режим 29 октября 2022 года провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. После этого Россия приостановила участие в вывозе продукции из портов Украины. В дальнейшем, получив гарантии Киева о неиспользовании гуманитарных коридоров в военных целях, участие России было продолжено. Однако в середине апреля и марта 2023 года Киев, по заявлению российского Минобороны РФ, в нарушение гарантий о неиспользовании гуманитарного коридора для боевых действий атаковал пункты базирования Черноморского флота в Севастополе и гражданскую инфраструктуру Крыма.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.

https://ria.ru/20230717/most-1884578582.html

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чп на крымском мосту, вячеслав володин, мария захарова, оон, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), россия, украина, киев