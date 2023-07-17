Володин высказался о теракте на Крымском мосту
Володин: ЧП на Крымском мосту могло быть под прикрытием зернового коридора безопасности
© RT на русском/TelegramПоследствия ЧП на Крымском мосту
© RT на русском/Telegram
Последствия ЧП на Крымском мосту
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Нельзя исключать, что теракт на Крымском мосту был совершен вновь под прикрытием зернового коридора безопасности, заявил в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник ночью совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.
"Нельзя исключать, что теракт на Крымском мосту был совершён вновь под прикрытием зернового коридора безопасности", - написал Володин в своем телеграм-канале.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости в понедельник, что Россия в этот день официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки. Действие зерновой сделки в понедельник прекращается, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Российская сторона неоднократно заявляла о использовании Украиной зерновой сделки в военных целях - для атак на Севастополь. Киевский режим 29 октября 2022 года провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. После этого Россия приостановила участие в вывозе продукции из портов Украины. В дальнейшем, получив гарантии Киева о неиспользовании гуманитарных коридоров в военных целях, участие России было продолжено. Однако в середине апреля и марта 2023 года Киев, по заявлению российского Минобороны РФ, в нарушение гарантий о неиспользовании гуманитарного коридора для боевых действий атаковал пункты базирования Черноморского флота в Севастополе и гражданскую инфраструктуру Крыма.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.