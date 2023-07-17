https://ria.ru/20230717/tekhnologii-1884712896.html

США опасаются, что Китай может получить доступ к их технологиям

США опасаются, что Китай может получить доступ к их технологиям - РИА Новости, 17.07.2023

США опасаются, что Китай может получить доступ к их технологиям

Конгресс США опасается, что Китай может получить доступ к американским исследованиям в сфере технологий двойного назначения посредством сотрудничества с... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T17:44

2023-07-17T17:44

2023-07-17T17:47

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китай

беркли

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Конгресс США опасается, что Китай может получить доступ к американским исследованиям в сфере технологий двойного назначения посредством сотрудничества с Калифорнийским университетом в Беркли, сообщает издание New York Times. По данным издания, на прошлой неделе спецкомитет палаты представителей США по стратегической конкуренции с Китаем отправил письмо главе Калифорнийского университета в Беркли. В письме отмечается, что сотрудничество Калифорнийского университета с Университетом Цинхуа, поддерживаемое КНР, вызывает много опасений. "В письме указывалось, что институт проводит исследования в области некоторых "технологий двойного назначения", которые используются как гражданскими, так и военными структурами... В нем также говорится... что работающие в институте получали финансирование от управления перспективными исследовательскими проектами министерства обороны США и других американских фондов на разработку военных приложений, что вызывает опасения по поводу доступа китайцев к этим специалистам", - пишет издание. Согласно информации газеты, под сомнение было поставлено, что Калифорнийский университет достоверно отчитался о своем финансировании из китайских фондов, а также полностью раскрыл сотрудничество с китайскими компаниями, которые находятся под санкциями США. Как отмечает издание со ссылкой на заявление Калифорнийского университета, в учреждении "очень серьезно" относятся к озабоченности по поводу национальной безопасности. При этом Калифорнийский университет проводит исследования, результаты которых открыто публикуются для всего мирового сообщества, говорится в заявлении. Ранее председатель спецкомитета палаты представителей США по стратегической конкуренции с Китаем Майк Галлахер указал главе Пентагона на выделение ведомством грантов американскому университету, который сотрудничает с Китаем, и попросил предоставить отчет. Речь шла о частном Университете Альфреда в Нью-Йорке (Alfred University), получившем по пятилетнему гранту от Пентагона 13,5 миллиона долларов на исследования в сфере керамических материалов. По данным конгрессмена, вуз взаимодействовал с Уханьским геолого-геофизическим университетом, который осуществлял подобные исследования для китайской армии.

https://ria.ru/20230711/metall-1883322920.html

https://ria.ru/20230709/china-1883127320.html

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