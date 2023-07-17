https://ria.ru/20230717/tauber-1884729803.html

Оппозиционеру Таубер запретили покидать Кишинев до 15 сентября

Оппозиционеру Таубер запретили покидать Кишинев до 15 сентября - РИА Новости, 17.07.2023

Оппозиционеру Таубер запретили покидать Кишинев до 15 сентября

Суд запретил вице-председателю запрещенной в Молдавии партии "Шор" Марине Таубер покидать Кишинев в течение 60 дней вплоть до 15 сентября, передает... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T19:12

2023-07-17T19:12

2023-07-17T19:12

кишинев

молдавия

марина таубер

майя санду

илан шор

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КИШИНЕВ, 17 июл - РИА Новости. Суд запретил вице-председателю запрещенной в Молдавии партии "Шор" Марине Таубер покидать Кишинев в течение 60 дней вплоть до 15 сентября, передает корреспондент РИА Новости. Оппозиционный политик была задержана правоохранительными органами Молдавии 1 мая в аэропорту Кишинева, прокуроры обвинили ее в нарушении мер ограничения свободы (у нее была подписка о невыезде). Сама Таубер отметила, что она планировала выезд за рубеж на лечение и уведомление об этом было направлено надзорным органам заранее. Районный суд Кишинева вынес решение о переводе политика под домашний арест, впоследствии по запросам прокуроров эта мера пресечения продлевалась. "Мы не согласны с этим решением. Оно влияет на мою профессиональную жизнь и в целом на мою жизнь. Мы готовимся к выборам – местным, президентским, парламентским, и у меня как депутата есть обязательства перед гражданами, я должна отвечать на вопросы и просьбы граждан. Но из-за этого решения не могу ничего сделать. Повторюсь: ни я, ни мои коллеги не нарушали никакого закона. И это давление на нашего лидера Илана Шора и на нас имеет политический контекст и основывается на боязни президента республики Майи Санду и власти, что мы можем стать более сильными и победить на местных выборах", - заявила Таубер журналистам после заседания суда. В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". Таубер часто выступала на митингах, призывая власти уйти в отставку. Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но будут считаться независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. В парламенте рассматривается законопроект о запрете членам партии "Шор" участвовать в выборах на протяжении трех лет. Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии "Шор" Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться.

https://ria.ru/20230709/moldavia-1883120174.html

https://ria.ru/20230627/shor-1880676853.html

кишинев

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кишинев, молдавия, марина таубер, майя санду, илан шор