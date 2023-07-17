https://ria.ru/20230717/sudostroenie-1884213432.html

Олег Минаев: поддержка судостроения — путь к технологическому суверенитету

Олег Минаев: поддержка судостроения — путь к технологическому суверенитету - РИА Новости, 17.07.2023

Олег Минаев: поддержка судостроения — путь к технологическому суверенитету

Российское кораблестроение, как и ряд других отраслей промышленности, сегодня решает непростую задачу обеспечения технологического суверенитета. О... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T11:00

2023-07-17T11:00

2023-07-17T11:00

россия

псб (банк псб)

амурский судостроительный завод

звездочка

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Российское кораблестроение, как и ряд других отраслей промышленности, сегодня решает непростую задачу обеспечения технологического суверенитета. О преобразованиях в отрасли, ее перспективах, а также о деятельности ПСБ по поддержке судостроительных предприятий и их сотрудников в интервью РИА Новости рассказал первый заместитель председателя банка Олег Минаев.- Какие изменения происходят в судостроительной отрасли в текущей непростой обстановке? Как кораблестроители преодолевают санкционные ограничения? Отмечается ли сегодня рост спроса на строительство судов?- Загрузка заводов и верфей сегодня достаточно высокая. Для ее дальнейшего увеличения необходимо проводить капиталоемкую модернизацию, ведь для строительства современных судов требуются соответствующие производственные мощности. Это большая задача – создать базу для реализации спроса на контрактование. Вызовы, связанные с санкциями, сказались на всех сферах нашей жизни и отраслях промышленности и производства, в том числе — на судостроении. Санкционные ограничения затронули, конечно, и поставки определенных комплектующих и агрегатов. С одной стороны, некоторые иностранные заказчики разорвали контракты, по многим запланированным договорам недопоставили продукцию, в связи с чем судостроительная отрасль лишилась определенных комплектующих. С другой стороны, появился стимул к тому, чтобы пересмотреть многие подходы, наладить производство отечественных аналогов и выйти на дружественные рынки. Предприятия сейчас выстраивают новые логистические цепочки, происходит перепрофилирование, расширение производства продукции для замещения "санкционных" позиций. Этот путь мы проходим вместе с предприятиями отрасли и оказываем им всестороннюю поддержку.- Расскажите подробнее, какие направления поддержки сегодня являются приоритетными и почему?- Идет обновление и расширение флота, развитие арктической программы. Соответственно, объемы перевозок увеличиваются, продолжает расти спрос на суда и гражданскую продукцию предприятий отечественного кораблестроения. Мы как универсальный банк работаем по всем направлениям обслуживания - сопровождаем гособоронзаказ, предоставляем льготное финансирование, помощь в ведении контрактов в сфере внешнеэкономической деятельности, поддерживаем сотрудников предприятий через различные специальные банковские продукты, кредитуем судостроительные компании под государственные контракты в тех случаях, когда авансирования недостаточно, работаем в рамках госпрограмм по опережающему финансированию заказов, помогаем в проектах диверсификации.- Как ПСБ сотрудничает с предприятиями судостроения по реализации гособоронзаказа? Растет ли число контрактов ГОЗ, сопровождаемых банком?- Обеспечение бесперебойной работы в рамках гособоронзаказа — одна из наших основных задач. Доля ПСБ в обслуживании ГОЗ уже превышает 80%. Мы продолжаем совершенствовать все процессы с точки зрения поддержания безопасности расчетов и конфиденциальности информации, автоматизации операций для удобства клиентов. Мы постоянно совершенствуем свою инфраструктуру, усиливаем компетенции работников. У нас работают пять центров по обслуживанию гособоронзаказа во всех часовых поясах. Это позволяет нам осуществлять непрерывное и бесперебойное обслуживание клиентов.- В каких крупных проектах в области судостроения банк принимал финансовое участие в последнее время?- В части гособоронзаказа мы финансируем практически все проекты. Принимаем участие в финансировании постройки двух новых атомных ледоколов "Урал" и "Якутия". С нашей помощью Амурский судостроительный завод недавно сдал паром, который отправился работать на Сахалин, а сейчас предприятие строит второй. На ряде заводов мы участвуем в программах постройки рыболовецких судов. Банк профинансировал модернизацию мощностей одного из крупнейших промышленных предприятий Крыма - Судостроительного завода имени Б.Е.Бутомы. Среди других ключевых проектов – финансирование ПСБ модернизации сухого дока на филиале 35-го судоремонтного завода Центра судоремонта "Звездочка". За три года кредитный портфель ПСБ по отрасли вырос более чем в восемь раз.- ПСБ активно финансирует строительство жилья для сотрудников предприятий ОПК. Какие проекты в сегменте судостроения уже прорабатываете?- ПСБ совместно с предприятиями ОПК разрабатывает различные инструменты мотивации сотрудников, в том числе финансирует проекты по строительству жилья. Взаимодействие с региональными органами власти, использование непрофильных активов предприятий ОПК при строительстве жилья – все это позволяет сократить административные и временные издержки, что в результате обеспечивает более низкую себестоимость жилья для сотрудников в сравнении с рыночными условиями. Так, в настоящий момент ведется строительство жилого дома более чем на 230 квартир для Центра судоремонта "Звездочка", начинаются работы для СПО "Арктика", где планируем обеспечить жильем около 130 работников, ведем переговоры по реализации жилищной программы с крупнейшим судостроительным предприятием – АО "ПО "Севмаш". В высокой степени проработки находятся и другие проекты в ряде городов по всей России – Перми и Пермской области, Выборге, Комсомольске-на-Амуре, Ульяновске, Челябинске.- Как в ПСБ оценивают среднесрочные перспективы отрасли в целом, и как с учетом этих перспектив банк планирует развивать направление поддержки отечественного судостроения?- Основная задача отрасли сейчас - продолжить уже начатые проекты и приступить к реализации новых, запустить программы модернизации и расширения производства.Из интересных задач отмечу возрождение речного флота, который очень востребован с точки зрения транспортных путей, быстро развивающегося внутреннего туризма. Ну и, конечно, достижение технологического суверенитета — без него мы не сможем создавать новые суда, их эксплуатировать. Мы всегда открыты к сотрудничеству и держим руку на пульсе - будем работать, отталкиваясь от запросов наших клиентов и партнеров.

https://ria.ru/20230714/zaschita-1884212160.html

https://ria.ru/20230629/sudostroenie-1881101403.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, псб (банк псб), амурский судостроительный завод, звездочка